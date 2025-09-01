https://1prime.ru/20250901/putin-861556765.html

Путин отметил председательство Китая в ШОС

Путин отметил председательство Китая в ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Прежде всего хотел бы поддержать выступивших коллег, которые высоко оценили работу, проделанную китайской стороной в ходе председательства в Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС. В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

