Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС - 01.09.2025
Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС
Президент России Владимир Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T07:45+0300
2025-09-01T07:45+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС. "Прежде всего, хотел бы поддержать выступивших коллег, которые высоко оценили работу, проделанную китайской стороной, в ходе председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний год - особый для всех наших государств. Девятого мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии. А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй Мировой войны", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС.
"Прежде всего, хотел бы поддержать выступивших коллег, которые высоко оценили работу, проделанную китайской стороной, в ходе председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний год - особый для всех наших государств. Девятого мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии. А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй Мировой войны", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
 
