https://1prime.ru/20250901/putin-861557059.html
Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС
2025-09-01T07:45+0300
2025-09-01T07:45+0300
2025-09-01T07:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
москва
германия
пекин
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861557059.jpg?1756701946
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС.
"Прежде всего, хотел бы поддержать выступивших коллег, которые высоко оценили работу, проделанную китайской стороной, в ходе председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний год - особый для всех наших государств. Девятого мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии. А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй Мировой войны", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
москва
германия
пекин
россия, мировая экономика, москва, германия, пекин, владимир путин, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Пекин, Владимир Путин, ШОС
