В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ

2025-09-01T00:17+0300

экономика

россия

общество

херсонская область

рф

донбасс

владимир путин

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи новых школ построено в России за последние 6 лет, в них смогут учиться более 1 миллиона детей, в том числе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства 1 сентября в видеообращении поздравил российских школьников, учащихся колледжей, студентов, их родителей и педагогов с Днем знаний. "За последние шесть лет в России было построено более 1600 новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей, в том числе на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии", - отметил Путин.

2025

