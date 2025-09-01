https://1prime.ru/20250901/rossija-861548209.html
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ
Более 1,6 тысячи новых школ построено в России за последние 6 лет, в них смогут учиться более 1 миллиона детей, в том числе в Донецкой и Луганской Народных... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:17+0300
2025-09-01T00:17+0300
2025-09-01T00:17+0300
экономика
россия
общество
херсонская область
рф
донбасс
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861548209.jpg?1756675047
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи новых школ построено в России за последние 6 лет, в них смогут учиться более 1 миллиона детей, в том числе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 1 сентября в видеообращении поздравил российских школьников, учащихся колледжей, студентов, их родителей и педагогов с Днем знаний.
"За последние шесть лет в России было построено более 1600 новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей, в том числе на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии", - отметил Путин.
херсонская область
рф
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , херсонская область, рф, донбасс, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Херсонская область, РФ, ДОНБАСС, Владимир Путин
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ
Путин: более 1,6 тысячи новых школ построено в России за шесть лет
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи новых школ построено в России за последние 6 лет, в них смогут учиться более 1 миллиона детей, в том числе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 1 сентября в видеообращении поздравил российских школьников, учащихся колледжей, студентов, их родителей и педагогов с Днем знаний.
"За последние шесть лет в России было построено более 1600 новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей, в том числе на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии", - отметил Путин.