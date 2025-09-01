Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ - 01.09.2025
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ - 01.09.2025, ПРАЙМ
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ
Более 1,6 тысячи новых школ построено в России за последние 6 лет, в них смогут учиться более 1 миллиона детей, в том числе в Донецкой и Луганской Народных... | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи новых школ построено в России за последние 6 лет, в них смогут учиться более 1 миллиона детей, в том числе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства 1 сентября в видеообращении поздравил российских школьников, учащихся колледжей, студентов, их родителей и педагогов с Днем знаний. "За последние шесть лет в России было построено более 1600 новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей, в том числе на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии", - отметил Путин.
00:17 01.09.2025
 
В России за шесть лет построили более 1,6 тысячи новых школ

Путин: более 1,6 тысячи новых школ построено в России за шесть лет

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи новых школ построено в России за последние 6 лет, в них смогут учиться более 1 миллиона детей, в том числе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 1 сентября в видеообращении поздравил российских школьников, учащихся колледжей, студентов, их родителей и педагогов с Днем знаний.
"За последние шесть лет в России было построено более 1600 новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей, в том числе на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии", - отметил Путин.
 
