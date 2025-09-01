https://1prime.ru/20250901/rossijane-861548688.html

Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября могут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт, в силу вступили соответствующие положения закона о противодействии телефонному мошенничеству и правил оказания услуг телефонной связи. Пользователи смогут устанавливать запреты на заключение новых договоров об оказании услуг сотовой связи через "Госуслуги" или МФЦ. Также с 1 сентября операторы будут проверять наличие такого самозапрета перед заключением договора на оказание услуг связи. Для проверки оператор должен будет направить запрос в единую систему идентификации и аутентификации, интегрированную с личным кабинетом абонента на "Госуслугах". Снять самозапрет пользователь сможет только при посещении МФЦ. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, которым установлен ряд мер. Помимо возможности самозапрета на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники - законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам. Кроме того, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку, а смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.

