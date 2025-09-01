Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/rossijane-861548688.html
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт - 01.09.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт
Россияне с 1 сентября могут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт, в силу вступили соответствующие положения закона о противодействии... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:17+0300
2025-09-01T00:17+0300
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861548688.jpg?1756675059
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября могут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт, в силу вступили соответствующие положения закона о противодействии телефонному мошенничеству и правил оказания услуг телефонной связи. Пользователи смогут устанавливать запреты на заключение новых договоров об оказании услуг сотовой связи через "Госуслуги" или МФЦ. Также с 1 сентября операторы будут проверять наличие такого самозапрета перед заключением договора на оказание услуг связи. Для проверки оператор должен будет направить запрос в единую систему идентификации и аутентификации, интегрированную с личным кабинетом абонента на "Госуслугах". Снять самозапрет пользователь сможет только при посещении МФЦ. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, которым установлен ряд мер. Помимо возможности самозапрета на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники - законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам. Кроме того, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку, а  смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
00:17 01.09.2025
 
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт

Россияне смогут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября могут установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт, в силу вступили соответствующие положения закона о противодействии телефонному мошенничеству и правил оказания услуг телефонной связи.
Пользователи смогут устанавливать запреты на заключение новых договоров об оказании услуг сотовой связи через "Госуслуги" или МФЦ.
Также с 1 сентября операторы будут проверять наличие такого самозапрета перед заключением договора на оказание услуг связи. Для проверки оператор должен будет направить запрос в единую систему идентификации и аутентификации, интегрированную с личным кабинетом абонента на "Госуслугах".
Снять самозапрет пользователь сможет только при посещении МФЦ.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, которым установлен ряд мер. Помимо возможности самозапрета на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники - законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам.
Кроме того, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку, а  смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.
 
ТехнологииРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала