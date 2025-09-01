https://1prime.ru/20250901/shos-861566053.html
В ШОС отметили обострение геополитической конфронтации в мире
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности обостряются в мире, в том числе в регионе Шанхайской организации сотрудничества, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС. "В мире происходят глубинные исторические перемены, которые затрагивают все сферы политических, социально-экономических и общественных отношений. Укрепляется стремление к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, открывающего новые перспективы для развития государств и взаимовыгодного международного сотрудничества", - говорится в тексте декларации, опубликованной на официальном сайте организации. Отмечается, что вместе с тем "обостряются геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности, в том числе в регионе ШОС". "Серьезные потрясения испытывает мировая экономика, прежде всего международные товарные и финансовые рынки", - указано в тексте документа. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
