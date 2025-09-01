Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следователи смогут приостанавливать операции на счетах подозреваемых - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/sledovateli-861550685.html
Следователи смогут приостанавливать операции на счетах подозреваемых
Следователи смогут приостанавливать операции на счетах подозреваемых - 01.09.2025, ПРАЙМ
Следователи смогут приостанавливать операции на счетах подозреваемых
Следователи и дознаватели теперь могут приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, если они использовались для совершения преступлений,... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:30+0300
2025-09-01T00:30+0300
финансы
банки
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861550685.jpg?1756675831
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Следователи и дознаватели теперь могут приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, если они использовались для совершения преступлений, соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу. Закон дополнил Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой статьей 115.2. Он был опубликован 31 июля и вступает в силу 1 сентября. Теперь следователи и дознаватели вправе с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, приостанавливать операции с этим имуществом на срок не более 10 суток. Также закон дополняет Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денег и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, общество , рф, владимир путин
Финансы, Банки, Общество , РФ, Владимир Путин
00:30 01.09.2025
 
Следователи смогут приостанавливать операции на счетах подозреваемых

Путин подписал закон о приостановке операций на банковских счетах подозреваемых

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Следователи и дознаватели теперь могут приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, если они использовались для совершения преступлений, соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу.
Закон дополнил Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой статьей 115.2. Он был опубликован 31 июля и вступает в силу 1 сентября.
Теперь следователи и дознаватели вправе с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, приостанавливать операции с этим имуществом на срок не более 10 суток.
Также закон дополняет Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денег и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
 
ФинансыБанкиОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала