Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы Индии и России выразили удовлетворение ростом связей в сотрудничестве - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/sotrudnichestvo-861573191.html
Главы Индии и России выразили удовлетворение ростом связей в сотрудничестве
Главы Индии и России выразили удовлетворение ростом связей в сотрудничестве - 01.09.2025, ПРАЙМ
Главы Индии и России выразили удовлетворение ростом связей в сотрудничестве
Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:10+0300
2025-09-01T11:10+0300
политика
россия
индия
украина
владимир путин
нарендра моди
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564446_0:172:3007:1863_1920x0_80_0_0_5f96d3ae5533af05b547daf5799b4bf0.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области сотрудничества стран в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, сообщил МИД Индии. Встреча Моди и Путина прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. "Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", - отмечается в заявлении. Моди и Путин также "подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами". "Премьер-министр передал президенту Путину, что он с нетерпением ожидает возможности принять его в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года", - отмечается в сообщении. В ходе встречи лидеры стран также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая последние события, касающиеся Украины. "Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, которые были предприняты для урегулирования конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", - сообщил МИД Индии.
https://1prime.ru/20250901/peregovory-861567058.html
индия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564446_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b829555010c86d377791adc95db91719.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, украина, владимир путин, нарендра моди, мид
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Нарендра Моди, МИД
11:10 01.09.2025
 
Главы Индии и России выразили удовлетворение ростом связей в сотрудничестве

МИД Индии: Моди и Путин удовлетворены ростом двусторонних связей

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прощания
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прощания - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области сотрудничества стран в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, сообщил МИД Индии.
Встреча Моди и Путина прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.
"Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", - отмечается в заявлении.
Моди и Путин также "подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами".
"Премьер-министр передал президенту Путину, что он с нетерпением ожидает возможности принять его в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи лидеры стран также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая последние события, касающиеся Украины.
"Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, которые были предприняты для урегулирования конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", - сообщил МИД Индии.
Саммит ШОС -2025. День второй
Путин провел отдельные переговоры с Моди на полях саммита ШОС
09:50
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯУКРАИНАВладимир ПутинНарендра МодиМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала