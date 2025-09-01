https://1prime.ru/20250901/sotrudnichestvo-861573191.html
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области сотрудничества стран в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, сообщил МИД Индии. Встреча Моди и Путина прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. "Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", - отмечается в заявлении. Моди и Путин также "подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами". "Премьер-министр передал президенту Путину, что он с нетерпением ожидает возможности принять его в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года", - отмечается в сообщении. В ходе встречи лидеры стран также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая последние события, касающиеся Украины. "Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, которые были предприняты для урегулирования конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", - сообщил МИД Индии.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861564446_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b829555010c86d377791adc95db91719.jpg
Главы Индии и России выразили удовлетворение ростом связей в сотрудничестве
МИД Индии: Моди и Путин удовлетворены ростом двусторонних связей
