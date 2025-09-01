https://1prime.ru/20250901/ssha-861554527.html

Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре

Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре - 01.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре

Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T05:47+0300

2025-09-01T05:47+0300

2025-09-01T05:47+0300

экономика

мировая экономика

россия

турция

украина

сша

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861554527.jpg?1756694842

АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое достижение было приписано Анкаре, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара – Москва" Энгин Озер. В понедельник президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. По данным турецкого дипломатического источника, лидер Турции намерен вновь предложить посреднические услуги Анкары в урегулировании конфликта, включая организацию саммита на уровне лидеров. "Проведение саммита по Украине в Турции сегодня является главным желанием Эрдогана. Москва и Киев могли бы согласиться на такой формат, однако администрация США не хочет, чтобы успех был приписан Анкаре", – отметил Озер. В качестве компромиссного варианта эксперт допустил вероятность проведения саммита в международных водах у берегов Стамбула – на отдельном судне. "Эта форма позволила бы избежать большинства политических и протокольных сложностей. Сделав переговоры полностью конфиденциальными и предоставив прессе лишь несколько фотографий, стороны сохранили бы гибкость. Яхта "Саварона", принадлежавшая основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, могла бы стать символичным местом для проведения такого саммита", – добавил политолог. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.

турция

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, турция, украина, сша, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, шос, мид рф, мид