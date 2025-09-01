Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/ssha-861554527.html
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре - 01.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре
Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T05:47+0300
2025-09-01T05:47+0300
экономика
мировая экономика
россия
турция
украина
сша
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861554527.jpg?1756694842
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое достижение было приписано Анкаре, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара – Москва" Энгин Озер. В понедельник президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. По данным турецкого дипломатического источника, лидер Турции намерен вновь предложить посреднические услуги Анкары в урегулировании конфликта, включая организацию саммита на уровне лидеров. "Проведение саммита по Украине в Турции сегодня является главным желанием Эрдогана. Москва и Киев могли бы согласиться на такой формат, однако администрация США не хочет, чтобы успех был приписан Анкаре", – отметил Озер. В качестве компромиссного варианта эксперт допустил вероятность проведения саммита в международных водах у берегов Стамбула – на отдельном судне. "Эта форма позволила бы избежать большинства политических и протокольных сложностей. Сделав переговоры полностью конфиденциальными и предоставив прессе лишь несколько фотографий, стороны сохранили бы гибкость. Яхта "Саварона", принадлежавшая основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, могла бы стать символичным местом для проведения такого саммита", – добавил политолог. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
турция
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, турция, украина, сша, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, шос, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, ШОС, МИД РФ, МИД
05:47 01.09.2025
 
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре

Эксперт Озер: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое достижение было приписано Анкаре, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара – Москва" Энгин Озер.
В понедельник президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. По данным турецкого дипломатического источника, лидер Турции намерен вновь предложить посреднические услуги Анкары в урегулировании конфликта, включая организацию саммита на уровне лидеров.
"Проведение саммита по Украине в Турции сегодня является главным желанием Эрдогана. Москва и Киев могли бы согласиться на такой формат, однако администрация США не хочет, чтобы успех был приписан Анкаре", – отметил Озер.
В качестве компромиссного варианта эксперт допустил вероятность проведения саммита в международных водах у берегов Стамбула – на отдельном судне.
"Эта форма позволила бы избежать большинства политических и протокольных сложностей. Сделав переговоры полностью конфиденциальными и предоставив прессе лишь несколько фотографий, стороны сохранили бы гибкость. Яхта "Саварона", принадлежавшая основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, могла бы стать символичным местом для проведения такого саммита", – добавил политолог.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯТУРЦИЯУКРАИНАСШАВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампШОСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала