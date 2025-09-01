https://1prime.ru/20250901/ssha-861554527.html
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре - 01.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре
Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T05:47+0300
2025-09-01T05:47+0300
2025-09-01T05:47+0300
экономика
мировая экономика
россия
турция
украина
сша
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861554527.jpg?1756694842
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое достижение было приписано Анкаре, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара – Москва" Энгин Озер.
В понедельник президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. По данным турецкого дипломатического источника, лидер Турции намерен вновь предложить посреднические услуги Анкары в урегулировании конфликта, включая организацию саммита на уровне лидеров.
"Проведение саммита по Украине в Турции сегодня является главным желанием Эрдогана. Москва и Киев могли бы согласиться на такой формат, однако администрация США не хочет, чтобы успех был приписан Анкаре", – отметил Озер.
В качестве компромиссного варианта эксперт допустил вероятность проведения саммита в международных водах у берегов Стамбула – на отдельном судне.
"Эта форма позволила бы избежать большинства политических и протокольных сложностей. Сделав переговоры полностью конфиденциальными и предоставив прессе лишь несколько фотографий, стороны сохранили бы гибкость. Яхта "Саварона", принадлежавшая основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, могла бы стать символичным местом для проведения такого саммита", – добавил политолог.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
турция
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, турция, украина, сша, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, шос, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, ШОС, МИД РФ, МИД
Эксперт: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре
Эксперт Озер: США не хотят, чтобы саммит по Украине был приписан Анкаре
АНКАРА, 1 сен – ПРАЙМ. Турция стремится организовать в Стамбуле саммит по Украине на уровне лидеров, однако администрация США не заинтересована в том, чтобы это дипломатическое достижение было приписано Анкаре, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара – Москва" Энгин Озер.
В понедельник президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. По данным турецкого дипломатического источника, лидер Турции намерен вновь предложить посреднические услуги Анкары в урегулировании конфликта, включая организацию саммита на уровне лидеров.
"Проведение саммита по Украине в Турции сегодня является главным желанием Эрдогана. Москва и Киев могли бы согласиться на такой формат, однако администрация США не хочет, чтобы успех был приписан Анкаре", – отметил Озер.
В качестве компромиссного варианта эксперт допустил вероятность проведения саммита в международных водах у берегов Стамбула – на отдельном судне.
"Эта форма позволила бы избежать большинства политических и протокольных сложностей. Сделав переговоры полностью конфиденциальными и предоставив прессе лишь несколько фотографий, стороны сохранили бы гибкость. Яхта "Саварона", принадлежавшая основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, могла бы стать символичным местом для проведения такого саммита", – добавил политолог.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.