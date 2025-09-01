Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай пригласил страны ШОС принять участие в строительстве лунной станции - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/stantsiya-861577532.html
Китай пригласил страны ШОС принять участие в строительстве лунной станции
Китай пригласил страны ШОС принять участие в строительстве лунной станции - 01.09.2025, ПРАЙМ
Китай пригласил страны ШОС принять участие в строительстве лунной станции
Китай приглашает заинтересованные страны ШОС принять участие в проекте строительства международной лунной станции, заявил в понедельник председатель КНР Си... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:55+0300
2025-09-01T11:55+0300
политика
россия
китай
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Китай приглашает заинтересованные страны ШОС принять участие в проекте строительства международной лунной станции, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы приглашаем страны, имеющие необходимые условия, принять участие в строительстве Международной научн-исследовательской лунной станции", - сказал Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс". Он отметил, что Китай приветствует использование всеми сторонами спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".
https://1prime.ru/20240612/stantsiya-849093673.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, си цзиньпин, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, ШОС
11:55 01.09.2025
 
Китай пригласил страны ШОС принять участие в строительстве лунной станции

Си Цзиньпин: КНР приглашает страны ШОС участвовать в проекте лунной станции

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Китай приглашает заинтересованные страны ШОС принять участие в проекте строительства международной лунной станции, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы приглашаем страны, имеющие необходимые условия, принять участие в строительстве Международной научн-исследовательской лунной станции", - сказал Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс".
Он отметил, что Китай приветствует использование всеми сторонами спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".
Луна - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
12 июня 2024, 09:47
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала