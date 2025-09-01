https://1prime.ru/20250901/stantsiya-861577532.html

Китай пригласил страны ШОС принять участие в строительстве лунной станции

01.09.2025

политика

россия

китай

си цзиньпин

шос

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Китай приглашает заинтересованные страны ШОС принять участие в проекте строительства международной лунной станции, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы приглашаем страны, имеющие необходимые условия, принять участие в строительстве Международной научн-исследовательской лунной станции", - сказал Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс". Он отметил, что Китай приветствует использование всеми сторонами спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".

китай

2025

россия, китай, си цзиньпин, шос