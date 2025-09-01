https://1prime.ru/20250901/stantsiya-861577532.html
Китай пригласил страны ШОС принять участие в строительстве лунной станции
2025-09-01T11:55+0300
2025-09-01T11:55+0300
2025-09-01T11:55+0300
политика
россия
китай
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – ПРАЙМ. Китай приглашает заинтересованные страны ШОС принять участие в проекте строительства международной лунной станции, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы приглашаем страны, имеющие необходимые условия, принять участие в строительстве Международной научн-исследовательской лунной станции", - сказал Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс". Он отметил, что Китай приветствует использование всеми сторонами спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
