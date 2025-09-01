Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/ushakov-861606350.html
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского - 01.09.2025, ПРАЙМ
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о встрече российского лидера с Владимиром Зеленским или... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T17:38+0300
2025-09-01T17:38+0300
политика
россия
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcdb9371e99458b725490d38a883a099.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о встрече российского лидера с Владимиром Зеленским или трёхсторонней встрече не было, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Пока то, что транслируется в прессе - это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250901/ushakov-861606218.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ee2602d1539eb799073988850058c25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
17:38 01.09.2025
 
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Ушаков: договоренности Путина и Трампа о встрече президента РФ с Зеленским не было

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном
Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о встрече российского лидера с Владимиром Зеленским или трёхсторонней встрече не было, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Пока то, что транслируется в прессе - это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах ШОС, сообщил Ушаков
17:23
 
ПолитикаРОССИЯЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала