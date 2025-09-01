https://1prime.ru/20250901/ushakov-861606350.html

Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского - 01.09.2025, ПРАЙМ

Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о встрече российского лидера с Владимиром Зеленским или... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T17:38+0300

2025-09-01T17:38+0300

2025-09-01T17:38+0300

политика

россия

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcdb9371e99458b725490d38a883a099.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о встрече российского лидера с Владимиром Зеленским или трёхсторонней встрече не было, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Пока то, что транслируется в прессе - это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20250901/ushakov-861606218.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский