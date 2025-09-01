https://1prime.ru/20250901/ushakov-861606350.html
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о встрече российского лидера с Владимиром Зеленским или трёхсторонней встрече не было, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Пока то, что транслируется в прессе - это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом о встрече российского лидера с Владимиром Зеленским или трёхсторонней встрече не было, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Пока то, что транслируется в прессе - это не совсем то, о чем договаривались там. Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - сказал Ушаков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
