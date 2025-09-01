https://1prime.ru/20250901/vooruzheniya-861605389.html

Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационных вооружений

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Срок внедрения инновационных технологических решений в сфере вооружения и военной техники к 2030 году планируется сократить до 2-6 месяцев, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании Коллегии Минобороны России. "В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) до 2-6 месяцев", – приводит Минобороны РФ слова Криворучко.

