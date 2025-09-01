Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационных вооружений
вооружения
минобороны рф
россия
технологии
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Срок внедрения инновационных технологических решений в сфере вооружения и военной техники к 2030 году планируется сократить до 2-6 месяцев, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании Коллегии Минобороны России. "В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) до 2-6 месяцев", – приводит Минобороны РФ слова Криворучко.
минобороны рф, россия, технологии
Вооружения, Минобороны РФ, РОССИЯ, Технологии
17:11 01.09.2025
 
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Срок внедрения инновационных технологических решений в сфере вооружения и военной техники к 2030 году планируется сократить до 2-6 месяцев, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании Коллегии Минобороны России.
"В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) до 2-6 месяцев", – приводит Минобороны РФ слова Криворучко.
Военный парад, посвященный Дню Победы - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Минобороны оптимизировало расходы, не снижая закупок вооружений
29 августа, 20:57
 
ВооруженияМинобороны РФРОССИЯТехнологии
 
 
