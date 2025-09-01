https://1prime.ru/20250901/vooruzheniya-861605389.html
Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационных вооружений
Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационных вооружений - 01.09.2025, ПРАЙМ
Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационных вооружений
Срок внедрения инновационных технологических решений в сфере вооружения и военной техники к 2030 году планируется сократить до 2-6 месяцев, заявил заместитель... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T17:11+0300
2025-09-01T17:11+0300
2025-09-01T17:11+0300
вооружения
минобороны рф
россия
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861605389.jpg?1756735863
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Срок внедрения инновационных технологических решений в сфере вооружения и военной техники к 2030 году планируется сократить до 2-6 месяцев, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании Коллегии Минобороны России. "В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ред.) до 2-6 месяцев", – приводит Минобороны РФ слова Криворучко.
https://1prime.ru/20250829/optimizatsiya-861467999.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны рф, россия, технологии
Вооружения, Минобороны РФ, РОССИЯ, Технологии
Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационных вооружений
Срок внедрения инновационных вооружений к 2030 г планируется сократить до 2-6 месяцев