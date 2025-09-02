https://1prime.ru/20250902/aes-861622826.html

На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Три года работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Трехлетний период работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС — это важный и конструктивный диалог во имя общей цели: обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Наша станция была и остается объектом чисто гражданской, энергетической инфраструктуры, и присутствие международных экспертов помогает нам в достижении этой цели", - сказала Яшина. Она отметила, что руководство и сотрудники станции поддерживают регулярный и профессиональный контакт со всеми командами экспертов МАГАТЭ, которые работают на станции в режиме ротации. "Мы всегда были и остаемся открытыми для диалога и сотрудничества с МАГАТЭ. Мы заинтересованы в том, чтобы эксперты Агентства могли получить всю необходимую информацию. Их независимый взгляд крайне важен для информирования широкой общественности о том, как обеспечена безопасность эксплуатации АЭС" , - добавила собеседник агентства. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора Агентства Рафаэля Гросси. Безопасность во время ротации обеспечивают военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУМВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволяют организовать ротацию надежно и оперативно.

