Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бразилии рассказали, как погодные условия повлияют на урожай кофе - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/brazilija-861622215.html
В Бразилии рассказали, как погодные условия повлияют на урожай кофе
В Бразилии рассказали, как погодные условия повлияют на урожай кофе - 02.09.2025, ПРАЙМ
В Бразилии рассказали, как погодные условия повлияют на урожай кофе
Сложные погодные условия летом 2025 года в Бразилии могут сказаться на урожае кофе, однако на поставки в Россию это сильно не повлияет, сообщил РИА Новости... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T07:00+0300
2025-09-02T07:00+0300
бизнес
экономика
россия
бразилия
латинская америка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861622215.jpg?1756785638
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сложные погодные условия летом 2025 года в Бразилии могут сказаться на урожае кофе, однако на поставки в Россию это сильно не повлияет, сообщил РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов. "В конце лета эксперты кофейного рынка традиционно следят за урожаем в Латинской Америке... В этом году в ряде регионов Бразилии отмечаются погодные явления, которые могут повлиять на урожай кофе: заморозки и засуха. Однако, условия текущих контрактов... позволяют уверенно планировать закупки", - рассказал Митрофанов. Он отметил, что в странах Латинской Америки, которые производят 60% мирового объема кофе, в конце лета определяется ситуация на глобальном рынке кофе на ближайший год. По словам эксперта, ситуация по итогам лета на рынке стабильная. Новости про повышение цен на кофе из Бразилии пока не привели к существенным изменениям, а касаются только отдельных будущих сделок. Бразилия в 2024 году нарастила поставки кофе в Россию в 1,6 раза, до 62 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом экспорта с 1997 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Стоимость импортированных российскими компаниями зерен выросла вдвое - до 266,2 миллиона долларов с 130,9 миллиона годом ранее.
бразилия
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бразилия, латинская америка
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
07:00 02.09.2025
 
В Бразилии рассказали, как погодные условия повлияют на урожай кофе

Эксперт Митрофанов: погодные условия в Бразилии могут повлиять на урожай кофе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сложные погодные условия летом 2025 года в Бразилии могут сказаться на урожае кофе, однако на поставки в Россию это сильно не повлияет, сообщил РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов.
"В конце лета эксперты кофейного рынка традиционно следят за урожаем в Латинской Америке... В этом году в ряде регионов Бразилии отмечаются погодные явления, которые могут повлиять на урожай кофе: заморозки и засуха. Однако, условия текущих контрактов... позволяют уверенно планировать закупки", - рассказал Митрофанов.
Он отметил, что в странах Латинской Америки, которые производят 60% мирового объема кофе, в конце лета определяется ситуация на глобальном рынке кофе на ближайший год. По словам эксперта, ситуация по итогам лета на рынке стабильная. Новости про повышение цен на кофе из Бразилии пока не привели к существенным изменениям, а касаются только отдельных будущих сделок.
Бразилия в 2024 году нарастила поставки кофе в Россию в 1,6 раза, до 62 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом экспорта с 1997 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Стоимость импортированных российскими компаниями зерен выросла вдвое - до 266,2 миллиона долларов с 130,9 миллиона годом ранее.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБРАЗИЛИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала