https://1prime.ru/20250902/bykov-861618985.html
Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей
Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей - 02.09.2025, ПРАЙМ
Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей
Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T03:34+0300
2025-09-02T03:34+0300
2025-09-02T03:34+0300
технологии
экономика
россия
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861618985.jpg?1756773297
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение оставили в силе, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказали в суде.
Штраф по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Быкову назначили в июне 2023 года. По данной статье его несколько раз привлекали к административной ответственности.
В отношении Быкова возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, верховный суд
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, Верховный суд
Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей
Писатель Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение оставили в силе, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказали в суде.
Штраф по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Быкову назначили в июне 2023 года. По данной статье его несколько раз привлекали к административной ответственности.
В отношении Быкова возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.