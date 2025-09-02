https://1prime.ru/20250902/bykov-861618985.html

Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Верховном суде РФ штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в постах в Telegram-канале, решение оставили в силе, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения", - сказали в суде. Штраф по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Быкову назначили в июне 2023 года. По данной статье его несколько раз привлекали к административной ответственности. В отношении Быкова возбуждено уголовное дело о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Он заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Писатель объявлен в международный розыск. Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.

