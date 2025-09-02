Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/edinstvo-861624603.html
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство - 02.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство
Чем нестабильнее обстановка в мире, тем активнее КНР, РФ и Монголия должны укреплять единство и усиливать взаимную поддержку, заявил председатель КНР Си... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:30+0300
2025-09-02T08:30+0300
политика
россия
мировая экономика
китай
монголия
рф
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578409_0:151:2755:1701_1920x0_80_0_0_44fc7b218c962e22e1eba636ff29431a.jpg
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Чем нестабильнее обстановка в мире, тем активнее КНР, РФ и Монголия должны укреплять единство и усиливать взаимную поддержку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине. "Чем более нестабильной и сложной становится международная ситуация, тем сильнее Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество, наращивать взаимную поддержку, уважать коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
https://1prime.ru/20250902/rets-861623957.html
китай
монголия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578409_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_fa24f9c011d92a5bd6d11580c296ae70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, монголия, рф, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, РФ, Си Цзиньпин
08:30 02.09.2025
 
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство

Си Цзиньпин: КНР, Россия и Монголия должны укреплять единство

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Чем нестабильнее обстановка в мире, тем активнее КНР, РФ и Монголия должны укреплять единство и усиливать взаимную поддержку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине.
"Чем более нестабильной и сложной становится международная ситуация, тем сильнее Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество, наращивать взаимную поддержку, уважать коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
РЭЦ поддержал поставки продукции в Китай на 18 миллиардов долларов
08:19
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОНГОЛИЯРФСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала