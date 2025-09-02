https://1prime.ru/20250902/edinstvo-861624603.html
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство - 02.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство
Чем нестабильнее обстановка в мире, тем активнее КНР, РФ и Монголия должны укреплять единство и усиливать взаимную поддержку, заявил председатель КНР Си... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:30+0300
2025-09-02T08:30+0300
2025-09-02T08:30+0300
политика
россия
мировая экономика
китай
монголия
рф
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578409_0:151:2755:1701_1920x0_80_0_0_44fc7b218c962e22e1eba636ff29431a.jpg
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Чем нестабильнее обстановка в мире, тем активнее КНР, РФ и Монголия должны укреплять единство и усиливать взаимную поддержку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине. "Чем более нестабильной и сложной становится международная ситуация, тем сильнее Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество, наращивать взаимную поддержку, уважать коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
https://1prime.ru/20250902/rets-861623957.html
китай
монголия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578409_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_fa24f9c011d92a5bd6d11580c296ae70.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, монголия, рф, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, РФ, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство
Си Цзиньпин: КНР, Россия и Монголия должны укреплять единство
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Чем нестабильнее обстановка в мире, тем активнее КНР, РФ и Монголия должны укреплять единство и усиливать взаимную поддержку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине.
"Чем более нестабильной и сложной становится международная ситуация, тем сильнее Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество, наращивать взаимную поддержку, уважать коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
РЭЦ поддержал поставки продукции в Китай на 18 миллиардов долларов