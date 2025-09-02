https://1prime.ru/20250902/edinstvo-861624603.html

Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство

Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство - 02.09.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал Россию, Китай и Монголию укреплять единство

02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Чем нестабильнее обстановка в мире, тем активнее КНР, РФ и Монголия должны укреплять единство и усиливать взаимную поддержку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине. "Чем более нестабильной и сложной становится международная ситуация, тем сильнее Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество, наращивать взаимную поддержку, уважать коренные интересы и серьезные озабоченности друг друга", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

