https://1prime.ru/20250902/khristoforu-861636607.html

На Западе раскрыли, что ждет Европу после заявления Миллера

На Западе раскрыли, что ждет Европу после заявления Миллера - 02.09.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что ждет Европу после заявления Миллера

Заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о поставке газа в Китай говорит о предрешенной судьбе ЕС, заявил в соцсети X кипрский журналист Алекс... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T11:32+0300

2025-09-02T11:32+0300

2025-09-02T11:47+0300

газ

китай

европа

монголия

алексей миллер

ес

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/82961/04/829610457_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_18370a0f33b9915a41439e44c6893d57.jpg

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о поставке газа в Китай говорит о предрешенной судьбе ЕС, заявил в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору."Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию. Монголия получает выгоду от транзита. Украина раньше получала выгоду от транзита", — отметил он.Во вторник глава Газпрома заявил, что подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Миллер отметил, что цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат.

https://1prime.ru/20250902/rossiya-861631422.html

https://1prime.ru/20250902/bouz-861627331.html

китай

европа

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, китай, европа, монголия, алексей миллер, ес, газпром