На Западе раскрыли, что ждет Европу после заявления Миллера - 02.09.2025
https://1prime.ru/20250902/khristoforu-861636607.html
На Западе раскрыли, что ждет Европу после заявления Миллера
2025-09-02T11:32+0300
2025-09-02T11:47+0300
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о поставке газа в Китай говорит о предрешенной судьбе ЕС, заявил в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору."Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию. Монголия получает выгоду от транзита. Украина раньше получала выгоду от транзита", — отметил он.Во вторник глава Газпрома заявил, что подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Миллер отметил, что цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат.
11:32 02.09.2025 (обновлено: 11:47 02.09.2025)
 
На Западе раскрыли, что ждет Европу после заявления Миллера

Христофору: заявление Миллера о газе для Китая говорит о предрешенной судьбе ЕС

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о поставке газа в Китай говорит о предрешенной судьбе ЕС, заявил в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору.

"Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию. Монголия получает выгоду от транзита. Украина раньше получала выгоду от транзита", — отметил он.
Во вторник глава Газпрома заявил, что подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".

Миллер отметил, что цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий и логистических затрат.
