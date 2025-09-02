Кабмин Польши подготовил Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом

https://1prime.ru/20250902/navrotskiy-861647978.html

ВАРШАВА, 2 сен – ПРАЙМ. Кабмин Польши просит президента страны Кароля Навроцкого добиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сохранения американского военного присутствия, сообщил глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский. Навроцкий во вторник направляется в США со своим первым зарубежным визитом, где встретится с Трампом. "Для облегчения вашей работы, господин президент, совет министров принял позицию для того, чтобы вы знали, чего придерживаться в переговорах. Самое для нас важное – это то, чтобы вы требовали справедливого мира для Украины и чтобы вы избежали сокращения присутствия американских войск в Европе, особенно в Польше", - заявил Сикорский на платформе Х. "Держу кулаки за успех переговоров в Вашингтоне", - добавил он. Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.

