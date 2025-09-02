https://1prime.ru/20250902/navrotskiy-861647978.html
Кабмин Польши подготовил Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом
Кабмин Польши подготовил Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом - 02.09.2025, ПРАЙМ
Кабмин Польши подготовил Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом
Кабмин Польши просит президента страны Кароля Навроцкого добиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сохранения американского военного... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T14:16+0300
2025-09-02T14:16+0300
2025-09-02T14:16+0300
политика
сша
европа
польша
дональд трамп
кароль навроцкий
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49ff2a59f7a7d086be8074bf4f2ddfc5.jpg
ВАРШАВА, 2 сен – ПРАЙМ. Кабмин Польши просит президента страны Кароля Навроцкого добиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сохранения американского военного присутствия, сообщил глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский. Навроцкий во вторник направляется в США со своим первым зарубежным визитом, где встретится с Трампом. "Для облегчения вашей работы, господин президент, совет министров принял позицию для того, чтобы вы знали, чего придерживаться в переговорах. Самое для нас важное – это то, чтобы вы требовали справедливого мира для Украины и чтобы вы избежали сокращения присутствия американских войск в Европе, особенно в Польше", - заявил Сикорский на платформе Х. "Держу кулаки за успех переговоров в Вашингтоне", - добавил он. Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
https://1prime.ru/20250826/ssha-861295089.html
сша
европа
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_203:0:1856:1240_1920x0_80_0_0_b9e587bf87d3afbe8b93d8e17cabcd3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, польша, дональд трамп, кароль навроцкий, нато
Политика, США, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий, НАТО
Кабмин Польши подготовил Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом
Кабмин Польши подготовил президенту Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом
ВАРШАВА, 2 сен – ПРАЙМ. Кабмин Польши просит президента страны Кароля Навроцкого добиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сохранения американского военного присутствия, сообщил глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.
Навроцкий во вторник направляется в США со своим первым зарубежным визитом, где встретится с Трампом.
"Для облегчения вашей работы, господин президент, совет министров принял позицию для того, чтобы вы знали, чего придерживаться в переговорах. Самое для нас важное – это то, чтобы вы требовали справедливого мира для Украины и чтобы вы избежали сокращения присутствия американских войск в Европе, особенно в Польше", - заявил Сикорский на платформе Х.
"Держу кулаки за успех переговоров в Вашингтоне", - добавил он.
Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
США одобрили предоставление Польше технического обслуживания F-35