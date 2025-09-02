https://1prime.ru/20250902/primore-861617256.html
В Приморье создадут музей памяти погибшего в Курской области Гудкова
В Приморье создадут музей памяти погибшего в Курской области Гудкова - 02.09.2025, ПРАЙМ
В Приморье создадут музей памяти погибшего в Курской области Гудкова
Экспозицию памяти погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова создадут в Приморье, сообщил в преддверии Восточного... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T01:16+0300
2025-09-02T01:16+0300
2025-09-02T01:16+0300
общество
экономика
россия
рф
владивосток
приморье
юрий трутнев
владимир путин
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861617256.jpg?1756764972
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Экспозицию памяти погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова создадут в Приморье, сообщил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев, который передаст для музея личные вещи Гудкова.
Минобороны 3 июля сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.
"Мы создадим Музей памяти... Я скажу честно, там у меня несколько экспонатов для этого музея. Я их привез во Владивосток. Например, он же по позывному был "Варяг". У него был такой щит со старательно ребятами вырезанным силуэтом варяга. Этот щит сейчас ребята передали мне… Я сдам в музей, а дальше будем жить и хранить память", - сказал Трутнев журналистам, добавив, что слово "увековечивание" по отношению к Гудкову у него "плохо укладывается, видимо, потому что слишком все-таки недавно руки друг другу жали".
Вице-премьер показал на фото на стене кабинета, объяснив, что это их последний общий кадр, - через три часа после фотографирования "на ребят обрушился удар".
"Михаил Евгеньевич (Гудков - ред.) жил в состоянии подвига всю свою жизнь… Первый раз мы встретились с Михаилом Евгеньевичем еще в 2022 году. Прекрасно помню где, прекрасно помню, при каких обстоятельствах - это было в Павловке под Угледаром. Угледар еще тогда был не наш. Говорили о тех задачах, которые стоят перед 155-й бригадой при дальнейшей боевой работе", - поделился Трутнев.
Он назвал Гудкова вне всякого сомнения выдающимся военачальником, человеком беззаветной храбрости и преданности Родине. Он уверен, что очень важно сохранить память о Гудкове и его сослуживцах.
"Вот этот кусок нашей истории - это уже история - он важен не Михаилу и не только его однополчанам, он важен для тех ребят, которые растут, которые думают, как им относиться к Родине, которые думают о том, как научиться ее защищать, как научиться защищать близких. И это должно остаться в памяти нашей страны, так же, как история Великой Отечественной войны… И, конечно, в памяти, в сердцах владивостокцев, молодых ребят должно остаться то, что их предшественники, их отцы, братья сражались самоотверженно, защищали нашу страну", - считает вице-премьер.
Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области. В Вооруженных силах служил с 2000 года. Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 году и Общевойсковую академию ВС РФ в 2021 году.
В период с 2016 по 2018 годы Гудков был задействован в военной операции на территории Сирии. С февраля 2022 года он в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимал участие в специальной военной операции.
В апреле 2025 года Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации. Кроме того, он награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ. 6 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда" (посмертно).
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
приморье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владивосток, приморье, юрий трутнев, владимир путин, вс рф, минобороны рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Приморье, Юрий Трутнев, Владимир Путин, ВС РФ, Минобороны РФ
В Приморье создадут музей памяти погибшего в Курской области Гудкова
Трутнев: музей памяти погибшего в Курской области Гудкова создадут в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Экспозицию памяти погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова создадут в Приморье, сообщил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев, который передаст для музея личные вещи Гудкова.
Минобороны 3 июля сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.
"Мы создадим Музей памяти... Я скажу честно, там у меня несколько экспонатов для этого музея. Я их привез во Владивосток. Например, он же по позывному был "Варяг". У него был такой щит со старательно ребятами вырезанным силуэтом варяга. Этот щит сейчас ребята передали мне… Я сдам в музей, а дальше будем жить и хранить память", - сказал Трутнев журналистам, добавив, что слово "увековечивание" по отношению к Гудкову у него "плохо укладывается, видимо, потому что слишком все-таки недавно руки друг другу жали".
Вице-премьер показал на фото на стене кабинета, объяснив, что это их последний общий кадр, - через три часа после фотографирования "на ребят обрушился удар".
"Михаил Евгеньевич (Гудков - ред.) жил в состоянии подвига всю свою жизнь… Первый раз мы встретились с Михаилом Евгеньевичем еще в 2022 году. Прекрасно помню где, прекрасно помню, при каких обстоятельствах - это было в Павловке под Угледаром. Угледар еще тогда был не наш. Говорили о тех задачах, которые стоят перед 155-й бригадой при дальнейшей боевой работе", - поделился Трутнев.
Он назвал Гудкова вне всякого сомнения выдающимся военачальником, человеком беззаветной храбрости и преданности Родине. Он уверен, что очень важно сохранить память о Гудкове и его сослуживцах.
"Вот этот кусок нашей истории - это уже история - он важен не Михаилу и не только его однополчанам, он важен для тех ребят, которые растут, которые думают, как им относиться к Родине, которые думают о том, как научиться ее защищать, как научиться защищать близких. И это должно остаться в памяти нашей страны, так же, как история Великой Отечественной войны… И, конечно, в памяти, в сердцах владивостокцев, молодых ребят должно остаться то, что их предшественники, их отцы, братья сражались самоотверженно, защищали нашу страну", - считает вице-премьер.
Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области. В Вооруженных силах служил с 2000 года. Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 году и Общевойсковую академию ВС РФ в 2021 году.
В период с 2016 по 2018 годы Гудков был задействован в военной операции на территории Сирии. С февраля 2022 года он в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимал участие в специальной военной операции.
В апреле 2025 года Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации. Кроме того, он награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ. 6 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда" (посмертно).
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.