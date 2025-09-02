https://1prime.ru/20250902/putin-861622081.html

Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия

Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии в Пекине магистральные направления взаимодействия и поговорить о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу. "Я уверен, что наш сегодняшний разговор будет традиционно открытым, содержательным, и мы затронем магистральные направления нашего трёхстороннего взаимодействия, поговорим о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу", - сказал Путин.

