https://1prime.ru/20250902/putin-861622081.html
Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия
Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии в Пекине магистральные направления... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T06:48+0300
2025-09-02T06:48+0300
2025-09-02T06:48+0300
россия
экономика
мировая экономика
рф
китай
монголия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861622081.jpg?1756784912
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии в Пекине магистральные направления взаимодействия и поговорить о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу.
"Я уверен, что наш сегодняшний разговор будет традиционно открытым, содержательным, и мы затронем магистральные направления нашего трёхстороннего взаимодействия, поговорим о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу", - сказал Путин.
рф
китай
монголия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, китай, монголия, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, РФ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия
Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии магистральные направления взаимодействия
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии в Пекине магистральные направления взаимодействия и поговорить о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу.
"Я уверен, что наш сегодняшний разговор будет традиционно открытым, содержательным, и мы затронем магистральные направления нашего трёхстороннего взаимодействия, поговорим о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу", - сказал Путин.