СМИ Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский кризис или саммит на Аляске
Политика
СМИ Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский кризис или саммит на Аляске
2025-09-02T09:19+0300
2025-09-02T09:19+0300
политика
россия
китай
аляска
владимир путин
си цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Упоминаний об обсуждении украинского кризиса или саммита на Аляске в опубликованном Центральным телевидением Китаем заявлении по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет. Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. По итогам встречи Центральное телевидение Китая опубликовало заявление, в котором кратко изгаляются основные тезисы из заявлений сторон, а также общее содержание переговоров. Упоминаний об украинском кризисе или состоявшемся в августе саммите РФ и США на Аляске в тексте нет.
китай
аляска
россия, китай, аляска, владимир путин, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Аляска, Владимир Путин, Си Цзиньпин
09:19 02.09.2025
 
СМИ Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский кризис или саммит на Аляске

Китайское ТВ не упомянуло тему Украины в итогах встречи Путина и Си Цзиньпина

Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Упоминаний об обсуждении украинского кризиса или саммита на Аляске в опубликованном Центральным телевидением Китаем заявлении по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет.
Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. По итогам встречи Центральное телевидение Китая опубликовало заявление, в котором кратко изгаляются основные тезисы из заявлений сторон, а также общее содержание переговоров.
Упоминаний об украинском кризисе или состоявшемся в августе саммите РФ и США на Аляске в тексте нет.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
На Западе рассказали, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
03:16
 
Политика
 
 
