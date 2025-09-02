https://1prime.ru/20250902/putin-861628461.html

СМИ Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский кризис или саммит на Аляске

ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Упоминаний об обсуждении украинского кризиса или саммита на Аляске в опубликованном Центральным телевидением Китаем заявлении по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет. Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. По итогам встречи Центральное телевидение Китая опубликовало заявление, в котором кратко изгаляются основные тезисы из заявлений сторон, а также общее содержание переговоров. Упоминаний об украинском кризисе или состоявшемся в августе саммите РФ и США на Аляске в тексте нет.

