Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
