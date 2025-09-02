https://1prime.ru/20250902/putin-861641961.html

Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец

Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец - 02.09.2025, ПРАЙМ

Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец

Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T13:00+0300

2025-09-02T13:00+0300

2025-09-02T13:00+0300

политика

россия

владимир путин

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858960837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25d43117bb5e016212eba16337c2ccf8.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

https://1prime.ru/20250901/putin-861558426.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, роберт фицо