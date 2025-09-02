Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
россия, владимир путин, роберт фицо
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо
13:00 02.09.2025
 
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец

© POOL | Перейти в медиабанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре РФ, а затем начала серьезно отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На протяжении долгого времени, ещё пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинРоберт Фицо
 
 
