https://1prime.ru/20250902/putin-861650416.html

Москва дорожит отношениями между Россией и Пакистаном, заявил Путин

Москва дорожит отношениями между Россией и Пакистаном, заявил Путин - 02.09.2025, ПРАЙМ

Москва дорожит отношениями между Россией и Пакистаном, заявил Путин

Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T14:40+0300

2025-09-02T14:40+0300

2025-09-02T14:40+0300

политика

россия

пакистан

китай

москва

владимир путин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_0:159:2843:1758_1920x0_80_0_0_abd41a48114ba3f34d051a2b3c60bd88.jpg

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", - сказал российский лидер. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

https://1prime.ru/20250902/erdogan-861648631.html

пакистан

китай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пакистан, китай, москва, владимир путин, шос