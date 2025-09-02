Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва дорожит отношениями между Россией и Пакистаном, заявил Путин - 02.09.2025
Москва дорожит отношениями между Россией и Пакистаном, заявил Путин
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", - сказал российский лидер. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Москва дорожит отношениями между Россией и Пакистаном, заявил Путин

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами", - сказал российский лидер.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
