В России могут ввести наказание за нарушения при назначении лекарств - 02.09.2025
В России могут ввести наказание за нарушения при назначении лекарств
2025-09-02T03:01+0300
2025-09-02T03:01+0300
бизнес
экономика
общество
минсельхоз
россельхознадзор
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Административную ответственность за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут ввести в России в 2026 году в рамках предупреждения распространения антимикробной резистентности, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующее мероприятие содержится в плане по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года. В нем отражены мероприятия на 2025-2030 годы. Одно из них - "введение административной ответственности за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения" - запланировано на 2026 год. Должен быть подготовлен соответствующий проект федерального закона, ответственные исполнители - Минсельхоз и Россельхознадзор. С 1 марта 2025 года вступили в силу новые требования, согласно которым ряд ветеринарных препаратов, в том числе антибактериальных, должны отпускаться только по рецепту. Соответствующие нормы содержатся в приказе Минсельхоза от 2022 года.
бизнес, общество, минсельхоз, россельхознадзор
Бизнес, Экономика, Общество , Минсельхоз, Россельхознадзор
03:01 02.09.2025
 
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Административную ответственность за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения могут ввести в России в 2026 году в рамках предупреждения распространения антимикробной резистентности, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующее мероприятие содержится в плане по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года.
В нем отражены мероприятия на 2025-2030 годы. Одно из них - "введение административной ответственности за нарушения при назначении лекарственных препаратов для ветеринарного применения" - запланировано на 2026 год.
Должен быть подготовлен соответствующий проект федерального закона, ответственные исполнители - Минсельхоз и Россельхознадзор.
С 1 марта 2025 года вступили в силу новые требования, согласно которым ряд ветеринарных препаратов, в том числе антибактериальных, должны отпускаться только по рецепту. Соответствующие нормы содержатся в приказе Минсельхоза от 2022 года.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМинсельхозРоссельхознадзор
 
 
