В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев

2025-09-02
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство из них приехало с частным визитом, 57 граждан назвали туризм целью въезда в РФ, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, с начала 2025 года на территорию России всего въехали 16 225 граждан Украины, из них 15 338 совершали частные визиты.
Кроме того, у 652 украинцев был деловой визит в Россию, 57 человек приехали в качестве туристов, у 21 гражданина был транзитный проезд.
За указанный период 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 человек въехали в Россию на автомобиле, 45 - в пешем порядке.
