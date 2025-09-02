Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев - 02.09.2025
В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев
2025-09-02T03:44+0300
2025-09-02T03:44+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство из них приехало с частным визитом, 57 граждан назвали туризм целью въезда в РФ, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, с начала 2025 года на территорию России всего въехали 16 225 граждан Украины, из них 15 338 совершали частные визиты. Кроме того, у 652 украинцев был деловой визит в Россию, 57 человек приехали в качестве туристов, у 21 гражданина был транзитный проезд. За указанный период 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 человек въехали в Россию на автомобиле, 45 - в пешем порядке.
03:44 02.09.2025
 
В Россию в 2025 году въехали более 16 тысяч украинцев

Более 16 тысяч украинцев пересекли российскую границу в 2025 году

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Более 16 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство из них приехало с частным визитом, 57 граждан назвали туризм целью въезда в РФ, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, с начала 2025 года на территорию России всего въехали 16 225 граждан Украины, из них 15 338 совершали частные визиты.
Кроме того, у 652 украинцев был деловой визит в Россию, 57 человек приехали в качестве туристов, у 21 гражданина был транзитный проезд.
За указанный период 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 человек въехали в Россию на автомобиле, 45 - в пешем порядке.
 
Заголовок открываемого материала