Россия, Китай и Монголия разделяют заинтересованность в сотрудничестве - 02.09.2025
Россия, Китай и Монголия разделяют заинтересованность в сотрудничестве
2025-09-02T06:54+0300
2025-09-02T06:54+0300
россия
экономика
мировая экономика
китай
монголия
рф
владимир путин
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия, Китай и Монголия разделяют заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей, заявил президент РФ Владимир Путин. "У трёх наших стран много общего. Мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей", - сказал Путин на встрече с лидерами этих стран в трехстороннем формате, которая состоялась в Пекине.
06:54 02.09.2025
 
Россия, Китай и Монголия разделяют заинтересованность в сотрудничестве

Путин: Россия, Китай и Монголия разделяют заинтересованность в сотрудничестве

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия, Китай и Монголия разделяют заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У трёх наших стран много общего. Мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей", - сказал Путин на встрече с лидерами этих стран в трехстороннем формате, которая состоялась в Пекине.
 
