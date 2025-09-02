https://1prime.ru/20250902/rossija-861622146.html

Россия, Китай и Монголия разделяют заинтересованность в сотрудничестве

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Россия, Китай и Монголия разделяют заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей, заявил президент РФ Владимир Путин. "У трёх наших стран много общего. Мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей", - сказал Путин на встрече с лидерами этих стран в трехстороннем формате, которая состоялась в Пекине.

