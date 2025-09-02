Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай - 02.09.2025
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай - 02.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай
Поток туристов из России в материковый Китай с введением безвизового режима очень быстро и многократно вырастет, сообщили РИА Новости в Российском союзе... | 02.09.2025, ПРАЙМ
туризм
бизнес
россия
китай
российский союз туриндустрии
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поток туристов из России в материковый Китай с введением безвизового режима очень быстро и многократно вырастет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "При введении безвизового режима поток туристов на материковый Китай очень быстро многократно вырастет, учитывая богатейшую полетную программу из разных городов РФ", - сказали в РСТ.
китай
Новости
туризм, бизнес, россия, китай, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Российский союз туриндустрии
11:26 02.09.2025
 
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай

РСТ: введение безвизового режима кратно увеличит поток российских туристов в КНР

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поток туристов из России в материковый Китай с введением безвизового режима очень быстро и многократно вырастет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
"При введении безвизового режима поток туристов на материковый Китай очень быстро многократно вырастет, учитывая богатейшую полетную программу из разных городов РФ", - сказали в РСТ.
Дом Народных собраний Китая - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян
Туризм Бизнес РОССИЯ КИТАЙ Российский союз туриндустрии
 
 
