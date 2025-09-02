https://1prime.ru/20250902/rst-861635639.html

Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поток туристов из России в материковый Китай с введением безвизового режима очень быстро и многократно вырастет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "При введении безвизового режима поток туристов на материковый Китай очень быстро многократно вырастет, учитывая богатейшую полетную программу из разных городов РФ", - сказали в РСТ.

