Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай
Эксперты спрогнозировали резкий рост турпотока из России в Китай
2025-09-02T11:26+0300
туризм
бизнес
россия
китай
российский союз туриндустрии
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поток туристов из России в материковый Китай с введением безвизового режима очень быстро и многократно вырастет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "При введении безвизового режима поток туристов на материковый Китай очень быстро многократно вырастет, учитывая богатейшую полетную программу из разных городов РФ", - сказали в РСТ.
китай
