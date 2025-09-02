https://1prime.ru/20250902/sajt-861617170.html
Сайт ФАС снова работает
2025-09-02T01:07+0300
2025-09-02T01:07+0300
2025-09-02T01:07+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сайт Федеральной антимонопольной службы России снова работает, выяснило РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, по данным на 0.47 мск сайт fas.gov.ru снова доступен и открывается без проблем.
Раннее при попытке зайти на сайт ФАС высвечивалось сообщение, что "что-то пошло не так".
