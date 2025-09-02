Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пойдет прахом": на Западе предупредили о катастрофе после конца СВО
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Завершение СВО может привести к распаду Европейского союза и НАТО., заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала GBNews.“Меня спросили: “Ну, как ты думаешь, что произойдет в результате этого конфликта, который разразится на Украине?” Я сказал: “Это будет концом НАТО” &lt;…&gt; Я думаю, что все пойдет прахом”, — поделился он.Кроме того, Макгрегор уточнил, что данное предсказание может касаться и Европейского союза, который сейчас переживает нестабильное время.С началом СВО западные страны увеличили санкционное давление на Россию. В ответ Москва заявила, что сможет справиться с дополнительными ограничениями. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией их противников, а введенные санкции нанесли значительный урон мировой экономике. По словам Путина, основная цель западных стран — ухудшить условия жизни миллионов людей.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Завершение СВО может привести к распаду Европейского союза и НАТО., заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала GBNews.
"Меня спросили: "Ну, как ты думаешь, что произойдет в результате этого конфликта, который разразится на Украине?" Я сказал: "Это будет концом НАТО" <…> Я думаю, что все пойдет прахом", — поделился он.
Кроме того, Макгрегор уточнил, что данное предсказание может касаться и Европейского союза, который сейчас переживает нестабильное время.
С началом СВО западные страны увеличили санкционное давление на Россию. В ответ Москва заявила, что сможет справиться с дополнительными ограничениями. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией их противников, а введенные санкции нанесли значительный урон мировой экономике. По словам Путина, основная цель западных стран — ухудшить условия жизни миллионов людей.
