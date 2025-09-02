https://1prime.ru/20250902/svo-861620024.html

"Пойдет прахом": на Западе предупредили о катастрофе после конца СВО

"Пойдет прахом": на Западе предупредили о катастрофе после конца СВО - 02.09.2025, ПРАЙМ

"Пойдет прахом": на Западе предупредили о катастрофе после конца СВО

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Завершение СВО может привести к распаду Европейского союза и НАТО., заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T04:47+0300

2025-09-02T04:47+0300

2025-09-02T04:47+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

украина

москва

рф

владимир путин

дуглас макгрегор

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Завершение СВО может привести к распаду Европейского союза и НАТО., заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала GBNews.“Меня спросили: “Ну, как ты думаешь, что произойдет в результате этого конфликта, который разразится на Украине?” Я сказал: “Это будет концом НАТО” <…> Я думаю, что все пойдет прахом”, — поделился он.Кроме того, Макгрегор уточнил, что данное предсказание может касаться и Европейского союза, который сейчас переживает нестабильное время.С началом СВО западные страны увеличили санкционное давление на Россию. В ответ Москва заявила, что сможет справиться с дополнительными ограничениями. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией их противников, а введенные санкции нанесли значительный урон мировой экономике. По словам Путина, основная цель западных стран — ухудшить условия жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20250901/nato-861575628.html

https://1prime.ru/20250901/nato-861613453.html

украина

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, москва, рф, владимир путин, дуглас макгрегор, нато