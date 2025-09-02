Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вбить клин между Россией, Индией и Китаем не удалось, пишут СМИ - 02.09.2025, ПРАЙМ
Вбить клин между Россией, Индией и Китаем не удалось, пишут СМИ
Вбить клин между Россией, Индией и Китаем не удалось, пишут СМИ - 02.09.2025, ПРАЙМ
Вбить клин между Россией, Индией и Китаем не удалось, пишут СМИ
Общение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время саммита Шанхайской организации... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T04:17+0300
2025-09-02T04:51+0300
мировая экономика
экономика
общество
китай
индия
кнр
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
шос
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Общение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировало неэффективность попыток президента США Дональда Трампа повлиять на отношения между тремя странам, заявил американский портал Axios. "Трамп активно пытается вбить клин между Индией и Россией, одновременно добиваясь постепенного отдаления России от Китая. Поэтому образ трех лидеров, в буквальном смысле держащихся за руки, является как минимум символическим ударом (для Трампа - ред.)", - считает издание. Издание подытожило, что на данный момент стремление администрации Трампа увеличить дистанцию между Россией, Индией и Китаем не приносит результатов. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций. ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
мировая экономика, общество, китай, индия, кнр, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, шос
Мировая экономика, Экономика, Общество , КИТАЙ, ИНДИЯ, КНР, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
04:17 02.09.2025 (обновлено: 04:51 02.09.2025)
 
Вбить клин между Россией, Индией и Китаем не удалось, пишут СМИ

Axios: Трамп пытается вбить клин между Россией, Индией и Китаем

ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Общение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировало неэффективность попыток президента США Дональда Трампа повлиять на отношения между тремя странам, заявил американский портал Axios.
"Трамп активно пытается вбить клин между Индией и Россией, одновременно добиваясь постепенного отдаления России от Китая. Поэтому образ трех лидеров, в буквальном смысле держащихся за руки, является как минимум символическим ударом (для Трампа - ред.)", - считает издание.
Издание подытожило, что на данный момент стремление администрации Трампа увеличить дистанцию между Россией, Индией и Китаем не приносит результатов.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоКИТАЙИНДИЯКНРДональд ТрампВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
