ЦБ назвал главную цель денежно-кредитной политики

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поддержание ценовой стабильности в России останется целью денежно-кредитной политики (ДКП) при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, опубликованном ЦБ РФ. "При любых сценариях развития событий как в российской, так и в мировой экономике денежно-кредитная политика будет направлена на достижение ее основной цели - поддержание ценовой стабильности", - говорится в материале. Отмечается, что обеспечивая устойчиво низкую инфляцию, Банк России создает необходимые условия для развития экономики, в том числе для сбалансированного и устойчивого экономического роста.

