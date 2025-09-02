https://1prime.ru/20250902/tsb-861654815.html
ЦБ назвал главную цель денежно-кредитной политики
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поддержание ценовой стабильности в России останется целью денежно-кредитной политики (ДКП) при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, опубликованном ЦБ РФ. "При любых сценариях развития событий как в российской, так и в мировой экономике денежно-кредитная политика будет направлена на достижение ее основной цели - поддержание ценовой стабильности", - говорится в материале. Отмечается, что обеспечивая устойчиво низкую инфляцию, Банк России создает необходимые условия для развития экономики, в том числе для сбалансированного и устойчивого экономического роста.
