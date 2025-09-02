Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за столкновения с птицами - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250902/vladivostok-861618811.html
Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за столкновения с птицами
Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за столкновения с птицами - 02.09.2025, ПРАЙМ
Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за столкновения с птицами
Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, запланированный на 1 сентября, отменен из-за столкновения судна с птицами при посадке во Владивостоке, был поврежден... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T03:22+0300
2025-09-02T03:22+0300
бизнес
общество
владивосток
москва
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861618811.jpg?1756772571
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, запланированный на 1 сентября, отменен из-за столкновения судна с птицами при посадке во Владивостоке, был поврежден носовой обтекатель, сообщает авиакомпания. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержан во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, отправления ожидают 172 пассажира. "В связи с распространяемой информацией в ряде СМИ и Telegram-каналах о задержке рейса Владивосток-Москва авиакомпания сообщает, что вынуждено отменила рейс SU1783 за 1 сентября. При посадке в аэропорту Владивостока воздушное судно попало в стаю птиц. На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволяет выполнять рейс в Москву без проведения технических работ", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика. Отмечается, что пассажиры перебронированы на другие рейсы, вылетающие 1 и 2 сентября, для всех желающих организовано размещение в гостинице и предоставлены напитки и питание.
владивосток
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , владивосток, москва, аэрофлот
Бизнес, Общество , Владивосток, МОСКВА, Аэрофлот
03:22 02.09.2025
 
Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за столкновения с птицами

Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву отменен из-за столкновения судна с птицами

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, запланированный на 1 сентября, отменен из-за столкновения судна с птицами при посадке во Владивостоке, был поврежден носовой обтекатель, сообщает авиакомпания.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержан во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, отправления ожидают 172 пассажира.
"В связи с распространяемой информацией в ряде СМИ и Telegram-каналах о задержке рейса Владивосток-Москва авиакомпания сообщает, что вынуждено отменила рейс SU1783 за 1 сентября. При посадке в аэропорту Владивостока воздушное судно попало в стаю птиц. На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволяет выполнять рейс в Москву без проведения технических работ", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.
Отмечается, что пассажиры перебронированы на другие рейсы, вылетающие 1 и 2 сентября, для всех желающих организовано размещение в гостинице и предоставлены напитки и питание.
 
БизнесОбществоВладивостокМОСКВААэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала