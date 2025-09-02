Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин не исключил сотрудничества на ЗАЭС с США и Украиной - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250902/zaes-861643469.html
Путин не исключил сотрудничества на ЗАЭС с США и Украиной
Путин не исключил сотрудничества на ЗАЭС с США и Украиной - 02.09.2025, ПРАЙМ
Путин не исключил сотрудничества на ЗАЭС с США и Украиной
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:10+0300
2025-09-02T13:10+0300
энергетика
россия
словакия
сша
владимир путин
роберт фицо
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861643313_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_983659fbd7bac6e81cf12db0e88c8f8d.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной. "То же самое, кстати, касается и украинской стороны, на Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать", - сказал Путин в ходе встречи.
https://1prime.ru/20250819/vsu-860948959.html
словакия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861643313_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_17f875c241bba668d87abca9b6ff8916.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, словакия, сша, владимир путин, роберт фицо, запорожская аэс
Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, США, Владимир Путин, Роберт Фицо, Запорожская АЭС
13:10 02.09.2025
 
Путин не исключил сотрудничества на ЗАЭС с США и Украиной

Путин не исключил трехстороннее сотрудничество с США и Украиной на ЗАЭС

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной.
"То же самое, кстати, касается и украинской стороны, на Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать", - сказал Путин в ходе встречи.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Отключение света в Запорожской области не сказалось на работе ЗАЭС
19 августа, 23:46
 
ЭнергетикаРОССИЯСЛОВАКИЯСШАВладимир ПутинРоберт ФицоЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала