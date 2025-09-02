https://1prime.ru/20250902/zaes-861643469.html
Путин не исключил сотрудничества на ЗАЭС с США и Украиной
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной. "То же самое, кстати, касается и украинской стороны, на Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать", - сказал Путин в ходе встречи.
Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, США, Владимир Путин, Роберт Фицо, Запорожская АЭС
