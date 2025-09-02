Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как в 1944-м". Захарова дала совет Финляндии - 02.09.2025, ПРАЙМ
Политика
"Как в 1944-м". Захарова дала совет Финляндии
"Как в 1944-м". Захарова дала совет Финляндии - 02.09.2025, ПРАЙМ
"Как в 1944-м". Захарова дала совет Финляндии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу "повернуть штыки" против нацистов, в роли которых... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T20:16+0300
2025-09-02T20:16+0300
политика
мария захарова
финляндия
александр стубб
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу "повернуть штыки" против нацистов, в роли которых сейчас выступает Украина. Она напомнила, что Стубб заявил о том, что его страна "победила" в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость. "Если 1944 год "не отпускает" Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю Иосифа Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов - сейчас в их роли выступает режим Зеленского. Стубб может также предложить алгоритм вышеописанной "победы 1944 года" своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
финляндия
украина
мария захарова, финляндия, александр стубб, украина
Политика, Мария Захарова, ФИНЛЯНДИЯ, Александр Стубб, УКРАИНА
20:16 02.09.2025
 
"Как в 1944-м". Захарова дала совет Финляндии

Захарова: рекомендуем Финляндии "повернуть штыки" против Украины, как в 1944 г

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу "повернуть штыки" против нацистов, в роли которых сейчас выступает Украина.
Она напомнила, что Стубб заявил о том, что его страна "победила" в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.
"Если 1944 год "не отпускает" Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю Иосифа Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов - сейчас в их роли выступает режим Зеленского. Стубб может также предложить алгоритм вышеописанной "победы 1944 года" своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Медведев ответил на слова Стубба о "победе" Финляндии над СССР
19:23
 
ПолитикаМария ЗахароваФИНЛЯНДИЯАлександр СтуббУКРАИНА
 
 
