"Как в 1944-м". Захарова дала совет Финляндии

2025-09-02T20:16+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу "повернуть штыки" против нацистов, в роли которых сейчас выступает Украина. Она напомнила, что Стубб заявил о том, что его страна "победила" в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость. "Если 1944 год "не отпускает" Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю Иосифа Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов - сейчас в их роли выступает режим Зеленского. Стубб может также предложить алгоритм вышеописанной "победы 1944 года" своим союзникам в Брюсселе как способ сохранения независимости Украины и чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

