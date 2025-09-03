https://1prime.ru/20250903/avstriya-861716457.html
В Вене обнаружили в центре города магазин с поддельными игрушками Лабубу
В Вене обнаружили в центре города магазин с поддельными игрушками Лабубу
ВЕНА, 3 сен - ПРАЙМ. Финансовая полиция Австрии провела проверку в магазине Лабубу в центре Вены и обнаружила, что часть продаваемых игрушек может быть подделками (так называемые Lafufu), а также выявила нарушения трудового и налогового законодательства, сообщает пресс-служба министерства финансов. Уточняется, что в ходе проверки было установлено, что один из сотрудников торговой точки, гражданин Пакистана, работал без действующего разрешения на трудовую деятельность, не велись учёт рабочего времени, а кассовый аппарат не был зарегистрирован в системе FinanzOnline. Помимо этого, месячный оборот за август 2025 года, составивший около 43 000 евро, ещё не был задекларирован. "Кроме того, существует подозрение, что продаваемые Лабубу являются подделками (так называемые Lafufu). В связи с этим будут проводиться дальнейшие расследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки были обнаружены нарушения правил рынка труда и задолженность по налогам в размере почти 3300 евро. Финансовая полиция направила несколько протоколов о правонарушениях в окружное административное управление. "В общей сложности штрафы составят около 5 000 евро. Кроме того, последуют дополнительные налоговые расследования и протоколы в финансовую прокуратуру из-за нарушений, связанных с кассовым аппаратом. Здесь возможны налоговые штрафы до 15 000 евро", - уточнили в ведомстве. Лабубу - популярная серия плюшевых игрушек в виде эльфа-монстрика с зубастой улыбкой, созданная китайской компанией Pop Mart. Персонаж был разработан гонконгским художником Касингом Луном ещё в 2015 году как часть серии детских книг The Monsters. Производит и продает игрушку Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах. С 2019 года игрушки начали выпускать в формате коробки-сюрприза, когда покупатель заранее не знает, какая именно модель попадётся, что сделало Лабубу особенно популярными среди коллекционеров и поклонников трендовых игрушек. Игрушки продаются в ограниченных сериях и быстро стали предметом ажиотажа в соцсетях. Рост популярности Лабубу привёл и к появлению подделок, известных как Lafufu, которые продаются по более низкой цене и не соответствуют стандартам качества оригинальных игрушек.
