Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28% - 03.09.2025, ПРАЙМ
Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28%
Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28%
2025-09-03T06:47+0300
2025-09-03T06:47+0300
энергетика
экономика
промышленность
якутия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн, что на 28% больше, чем годом ранее, говорится в материалах компании "Эльга", с которыми на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ознакомилось РИА Новости. В материалах, в частности, сказано, что в 2024 году добыча угля на месторождении составила 28 миллионов тонн, а в 2023 году - 21 миллион. Эльгинское угольное месторождение компании "Эльга" - одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля, с запасами свыше 2,2 миллиарда тонн. Находится в Якутии. Компания "Эльга" — один из крупнейших в мире производителей коксующегося угля, управляет добывающими, обогатительными и транспортными активами в Дальневосточном федеральном округе. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
якутия
владивосток
промышленность, якутия, владивосток
Энергетика, Экономика, Промышленность, ЯКУТИЯ, Владивосток
06:47 03.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн, что на 28% больше, чем годом ранее, говорится в материалах компании "Эльга", с которыми на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ознакомилось РИА Новости.
В материалах, в частности, сказано, что в 2024 году добыча угля на месторождении составила 28 миллионов тонн, а в 2023 году - 21 миллион.
Эльгинское угольное месторождение компании "Эльга" - одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля, с запасами свыше 2,2 миллиарда тонн. Находится в Якутии.
Компания "Эльга" — один из крупнейших в мире производителей коксующегося угля, управляет добывающими, обогатительными и транспортными активами в Дальневосточном федеральном округе.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьЯКУТИЯВладивосток
 
 
