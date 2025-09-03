https://1prime.ru/20250903/dobycha-861682472.html

Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28%

Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28%

2025-09-03T06:47+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн, что на 28% больше, чем годом ранее, говорится в материалах компании "Эльга", с которыми на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ознакомилось РИА Новости. В материалах, в частности, сказано, что в 2024 году добыча угля на месторождении составила 28 миллионов тонн, а в 2023 году - 21 миллион. Эльгинское угольное месторождение компании "Эльга" - одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля, с запасами свыше 2,2 миллиарда тонн. Находится в Якутии. Компания "Эльга" — один из крупнейших в мире производителей коксующегося угля, управляет добывающими, обогатительными и транспортными активами в Дальневосточном федеральном округе. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

2025

