Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28%
Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28% - 03.09.2025, ПРАЙМ
Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28%
Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн, что на 28% больше, чем годом ранее, говорится в материалах... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T06:47+0300
2025-09-03T06:47+0300
2025-09-03T06:47+0300
энергетика
экономика
промышленность
якутия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Добыча угля на Эльгинском месторождении по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн, что на 28% больше, чем годом ранее, говорится в материалах компании "Эльга", с которыми на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) ознакомилось РИА Новости.
В материалах, в частности, сказано, что в 2024 году добыча угля на месторождении составила 28 миллионов тонн, а в 2023 году - 21 миллион.
Эльгинское угольное месторождение компании "Эльга" - одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля, с запасами свыше 2,2 миллиарда тонн. Находится в Якутии.
Компания "Эльга" — один из крупнейших в мире производителей коксующегося угля, управляет добывающими, обогатительными и транспортными активами в Дальневосточном федеральном округе.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
якутия
владивосток
промышленность, якутия, владивосток
Энергетика, Экономика, Промышленность, ЯКУТИЯ, Владивосток
Добыча угля на Эльгинском месторождении вырастет на 28%
"Эльга": добыча угля на Эльгинском месторождении в 2024 году вырастет на 28%
