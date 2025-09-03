Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/finlyandiya-861695805.html
Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки
Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки - 03.09.2025, ПРАЙМ
Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки
Финляндия в 2026 году выделит 6 миллиардов евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:56+0300
2025-09-03T10:56+0300
экономика
финляндия
европа
москва
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Финляндия в 2026 году выделит 6 миллиардов евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год. "Проект бюджета на 2026 год включает шесть миллиардов евро на новые полномочия на закупку оборонного оборудования", - говорится в сообщении на сайте правительства. По данным правительства, эта сумма на 400 миллионов превышает выделение средств на оборонные закупки в бюджете 2025 года. Два миллиарда евро из этих средств будут направлены на разработку систем вооружения, а четыре миллиарда - на развитие материальных средств. По словам правительства, с введением новых закупок силы обороны Финляндии начнут модернизацию сухопутных сил, которая будет включать, в частности, замену устаревающих систем вооружения и многопрофильное развитие возможностей сухопутных сил. Весной 2025 года правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2029 году. Финляндия также взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году и тратить 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры в соответствии с целевым показателем НАТО. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов НАТО к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://1prime.ru/20250902/oborona-861636283.html
финляндия
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, европа, москва, дональд трамп, нато
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА, Дональд Трамп, НАТО
10:56 03.09.2025
 
Финляндия выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки

Финляндия в 2026 году выделит шесть миллиардов евро на оборонные закупки

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Финляндия в 2026 году выделит 6 миллиардов евро на оборонные закупки, сообщило правительство республики по итогам обсуждения бюджета на будущий год.
"Проект бюджета на 2026 год включает шесть миллиардов евро на новые полномочия на закупку оборонного оборудования", - говорится в сообщении на сайте правительства.
По данным правительства, эта сумма на 400 миллионов превышает выделение средств на оборонные закупки в бюджете 2025 года. Два миллиарда евро из этих средств будут направлены на разработку систем вооружения, а четыре миллиарда - на развитие материальных средств.
По словам правительства, с введением новых закупок силы обороны Финляндии начнут модернизацию сухопутных сил, которая будет включать, в частности, замену устаревающих систем вооружения и многопрофильное развитие возможностей сухопутных сил.
Весной 2025 года правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 3% ВВП к 2029 году. Финляндия также взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году и тратить 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры в соответствии с целевым показателем НАТО.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов НАТО к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
В ЕС отметили эффективность оборонных расходов России и Китая
Вчера, 11:38
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯЕВРОПАМОСКВАДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала