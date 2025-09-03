https://1prime.ru/20250903/ipoteka-861710139.html
Минфин рассмотрит возможное повышение адресности "Семейной ипотеки"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минфин обсуждает с Минтрудом вопрос площади квартир, подходящих под "Семейную ипотеку", пока средний размер кредитов ниже лимитов, предложения по повышению адресности программы будут озвучены после выверки с Минтрудом и Минстроем, сообщил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. В ходе беседы в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) журналисты попросили прокомментировать мнение первого замминистра труда Ольги Баталиной, которая на одной из сессий форума отметила, что в льготной программе ипотеки есть перекосы в части того, что доступнее покупать маленькие так называемые инвестиционные квартиры, а приоритета у тех людей, кто хочет купить большую площадь, нет. "Минфин рассматривает предложения депутатов. Речь идет не об ограничениях или стимулах, вопрос в тех целях, которые граждане, попадающие под условие программы, перед собой ставят. Напомню, сегодня лимит по программе 6 и 12 миллионов рублей в зависимости от субъектов, и мы безусловно, мониторим средние размеры этих кредитов. Видим, что средний размер ниже того, что установлено", - сказал Яковлев. "Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту. В любом случае итоговое решение будет принимать правительство РФ", - ответил он на вопрос, рассматривает ли Минфин какую-то донастройку программы в пользу, например, квартир большей площади. Как он отметил, программа возможно должна быть более адресной, ориентированной на семьи, где рождается большее количество детей. "Мы не хотим ограничить ни в коем случае людей, которые действительно ключевой целью ставят для себя улучшение жилищных условий. Предложения будут озвучены только после тщательного анализа и выверки Минтрудом, поскольку программа направлена на демографию. А также после анализа с Минстроем, с точки зрения влияния на строительство жилья", - подчеркнул Яковлев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
