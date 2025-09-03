Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/minvostokrazvitie-861674594.html
Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов
Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов
Минвостокразвития проанализирует эффективность применение казначейских кредитов для финансирования северного завоза, рассмотрит возможность увеличения сроков их | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T00:22+0300
2025-09-03T00:22+0300
финансы
экономика
россия
якутия
чукотка
камчатка
алексей чекунков
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861674594.jpg?1756848144
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минвостокразвития проанализирует эффективность применение казначейских кредитов для финансирования северного завоза, рассмотрит возможность увеличения сроков их погашения, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава министерства Алексей Чекунков. Он рассказал, что казначейские кредиты в 2025 году стали важной поддержкой для северных регионов для своевременного финансирования всех этапов северного завоза. По его данным, для 14 регионов, в которые осуществляется завоз, установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на 10 миллиардов рублей со сроком погашения до 20 декабря этого года. Министр уточнил, что в ответ на обращения двух регионов – Якутии и Чукотки - решено увеличить лимит казначейских кредитов на северный завоз в 2025 году - на 1,78 миллиарда и 1 миллиард рублей соответственно. Он отметил, что на сегодняшний день из общего объема уже использовано более 9,8 миллиарда рублей - средства направлены преимущественно на закупку и завоз топливно-энергетических ресурсов на Чукотку, Камчатку, в Якутию, Магаданскую и Мурманскую области. "Мы проанализируем эффективность механизма. После этого рассмотрим возможность либо увеличения сроков погашения казначейских кредитов в рамках отдельного лимита на северный завоз, либо предложим установить отдельные лимиты бюджетных кредитов на закупку и доставку грузов северного завоза на срок не менее двух лет", - сказал Чекунков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
якутия
чукотка
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, якутия, чукотка, камчатка, алексей чекунков, минвостокразвития
Финансы, Экономика, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Чукотка, КАМЧАТКА, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
00:22 03.09.2025
 
Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов

Чекунков: Минвостокразвития проанализирует эффективность казначейских кредитов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минвостокразвития проанализирует эффективность применение казначейских кредитов для финансирования северного завоза, рассмотрит возможность увеличения сроков их погашения, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава министерства Алексей Чекунков.
Он рассказал, что казначейские кредиты в 2025 году стали важной поддержкой для северных регионов для своевременного финансирования всех этапов северного завоза. По его данным, для 14 регионов, в которые осуществляется завоз, установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на 10 миллиардов рублей со сроком погашения до 20 декабря этого года.
Министр уточнил, что в ответ на обращения двух регионов – Якутии и Чукотки - решено увеличить лимит казначейских кредитов на северный завоз в 2025 году - на 1,78 миллиарда и 1 миллиард рублей соответственно. Он отметил, что на сегодняшний день из общего объема уже использовано более 9,8 миллиарда рублей - средства направлены преимущественно на закупку и завоз топливно-энергетических ресурсов на Чукотку, Камчатку, в Якутию, Магаданскую и Мурманскую области.
"Мы проанализируем эффективность механизма. После этого рассмотрим возможность либо увеличения сроков погашения казначейских кредитов в рамках отдельного лимита на северный завоз, либо предложим установить отдельные лимиты бюджетных кредитов на закупку и доставку грузов северного завоза на срок не менее двух лет", - сказал Чекунков.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯЯКУТИЯЧукоткаКАМЧАТКААлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала