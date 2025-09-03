https://1prime.ru/20250903/platformy-861682362.html

Российские цифровые платформы не входят в десятку мировых по масштабу

Российские цифровые платформы не входят в десятку мировых по масштабу - 03.09.2025, ПРАЙМ

Российские цифровые платформы не входят в десятку мировых по масштабу

Российские цифровые платформы пока не входят в десятку мировых по своему масштабу, однако их можно высоко оценить по динамике роста, заявил председатель... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T06:35+0300

2025-09-03T06:35+0300

2025-09-03T06:35+0300

технологии

экономика

россия

китай

сша

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861682362.jpg?1756870511

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы пока не входят в десятку мировых по своему масштабу, однако их можно высоко оценить по динамике роста, заявил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов во время выступления на Восточном экономическом форума (ВЭФ-2025). "По масштабу наши (цифровые - ред.) платформы не входят в первую десятку в мире, если говорить об этом, но по динамике роста они очень высоки, они очень интересны", - сказал Шаронов. При этом собственными платформами могут похвастать немногие страны - это, прежде всего, Китай и США, отметил он. Сейчас российские цифровые платформы работают суммарно в 16 странах мира. По словам представителя АЦП, продвигать отечественные платформы за рубеж необходимо, потому что они дают возможность местным производителям выходить на экспорт. "Платформа – это прямой экспортный канал, прям сервисный канал, особенно для некрупных компаний, для выхода на зарубежные рынки. И это еще один аргумент, почему нужно двигать платформенную экономику", - заключил Шаронов. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

китай

сша

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, китай, сша, владивосток