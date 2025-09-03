Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские цифровые платформы не входят в десятку мировых по масштабу - 03.09.2025, ПРАЙМ
Российские цифровые платформы не входят в десятку мировых по масштабу
2025-09-03T06:35+0300
2025-09-03T06:35+0300
технологии
экономика
россия
китай
сша
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы пока не входят в десятку мировых по своему масштабу, однако их можно высоко оценить по динамике роста, заявил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов во время выступления на Восточном экономическом форума (ВЭФ-2025). "По масштабу наши (цифровые - ред.) платформы не входят в первую десятку в мире, если говорить об этом, но по динамике роста они очень высоки, они очень интересны", - сказал Шаронов. При этом собственными платформами могут похвастать немногие страны - это, прежде всего, Китай и США, отметил он. Сейчас российские цифровые платформы работают суммарно в 16 странах мира. По словам представителя АЦП, продвигать отечественные платформы за рубеж необходимо, потому что они дают возможность местным производителям выходить на экспорт. "Платформа – это прямой экспортный канал, прям сервисный канал, особенно для некрупных компаний, для выхода на зарубежные рынки. И это еще один аргумент, почему нужно двигать платформенную экономику", - заключил Шаронов. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
технологии, россия, китай, сша, владивосток
Технологии, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владивосток
06:35 03.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские цифровые платформы пока не входят в десятку мировых по своему масштабу, однако их можно высоко оценить по динамике роста, заявил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов во время выступления на Восточном экономическом форума (ВЭФ-2025).
"По масштабу наши (цифровые - ред.) платформы не входят в первую десятку в мире, если говорить об этом, но по динамике роста они очень высоки, они очень интересны", - сказал Шаронов.
При этом собственными платформами могут похвастать немногие страны - это, прежде всего, Китай и США, отметил он.
Сейчас российские цифровые платформы работают суммарно в 16 странах мира. По словам представителя АЦП, продвигать отечественные платформы за рубеж необходимо, потому что они дают возможность местным производителям выходить на экспорт.
"Платформа – это прямой экспортный канал, прям сервисный канал, особенно для некрупных компаний, для выхода на зарубежные рынки. И это еще один аргумент, почему нужно двигать платформенную экономику", - заключил Шаронов.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
