Путин рассказал о работе над устранением торговых дисбалансов

2025-09-03T17:39+0300
экономика
россия
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия успешно работает над устранением торговых дисбалансов со странами-партнёрами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы стремимся к тому, чтобы вместе с партнерами договориться о том, что же они могли бы нам поставить, что бы мы могли им поставить. И в ходе этой совместной работы найти решение вот этих проблем. И у нас получается, кстати говоря, с одним из партнеров у нас в три раза поставки на наш рынок превышают то, что мы поставляем на рынок нашего партнера", - сказал Путин журналистам.
