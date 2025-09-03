Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о работе над устранением торговых дисбалансов - 03.09.2025
Путин рассказал о работе над устранением торговых дисбалансов
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия успешно работает над устранением торговых дисбалансов со странами-партнёрами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы стремимся к тому, чтобы вместе с партнерами договориться о том, что же они могли бы нам поставить, что бы мы могли им поставить. И в ходе этой совместной работы найти решение вот этих проблем. И у нас получается, кстати говоря, с одним из партнеров у нас в три раза поставки на наш рынок превышают то, что мы поставляем на рынок нашего партнера", - сказал Путин журналистам.
17:39 03.09.2025
 
Путин рассказал о работе над устранением торговых дисбалансов

Путин: Россия работает над устранением торговых дисбалансов со странами-партнерами

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Россия успешно работает над устранением торговых дисбалансов со странами-партнёрами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы стремимся к тому, чтобы вместе с партнерами договориться о том, что же они могли бы нам поставить, что бы мы могли им поставить. И в ходе этой совместной работы найти решение вот этих проблем. И у нас получается, кстати говоря, с одним из партнеров у нас в три раза поставки на наш рынок превышают то, что мы поставляем на рынок нашего партнера", - сказал Путин журналистам.
