Россия не дружит с кем-то против кого-то, заявил Лавров - 03.09.2025
Россия не дружит с кем-то против кого-то, заявил Лавров
Россия не дружит с кем-то против кого-то, заявил Лавров
2025-09-03T01:40+0300
2025-09-03T01:40+0300
россия
экономика
мировая экономика
рф
индонезия
сша
сергей лавров
мид рф
мид
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия готова развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с ней на схожих принципах, и никогда "не дружит с кем-то против кого-то", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США. Будем и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Он отметил, что к этому числу относится подавляющее большинство государств Глобального Юга и Востока, заинтересованных расширять торгово-экономические связи с Россией во имя благополучия своих граждан. "Среди них – наши стратегические партнеры и единомышленники по БРИКС, в том числе, уверен, и индонезийские друзья", - подчеркнул Лавров.
рф
индонезия
сша
россия, мировая экономика, рф, индонезия, сша, сергей лавров, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, РФ, ИНДОНЕЗИЯ, США, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
01:40 03.09.2025
 
Россия не дружит с кем-то против кого-то, заявил Лавров

Лавров: Россия готова развивать кооперацию со всеми, кто готов работать с ней

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия готова развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с ней на схожих принципах, и никогда "не дружит с кем-то против кого-то", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США. Будем и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
Он отметил, что к этому числу относится подавляющее большинство государств Глобального Юга и Востока, заинтересованных расширять торгово-экономические связи с Россией во имя благополучия своих граждан.
"Среди них – наши стратегические партнеры и единомышленники по БРИКС, в том числе, уверен, и индонезийские друзья", - подчеркнул Лавров.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФИНДОНЕЗИЯСШАСергей ЛавровМИД РФМИД
 
 
