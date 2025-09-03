https://1prime.ru/20250903/rossija-861675720.html

Россия не дружит с кем-то против кого-то, заявил Лавров

2025-09-03T01:40+0300

россия

экономика

мировая экономика

рф

индонезия

сша

сергей лавров

мид рф

мид

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия готова развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с ней на схожих принципах, и никогда "не дружит с кем-то против кого-то", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Со своей стороны исходим из самоценности наших двусторонних отношений с любым государством. Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Не выстраиваем торговое взаимодействие с партнерами, в том числе с такой крупной экономикой, как Индонезия, в ущерб их связям с другими странами, в том числе с США. Будем и далее развивать равноправную взаимовыгодную практическую кооперацию со всеми, кто готов работать с нами на схожих принципах", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Он отметил, что к этому числу относится подавляющее большинство государств Глобального Юга и Востока, заинтересованных расширять торгово-экономические связи с Россией во имя благополучия своих граждан. "Среди них – наши стратегические партнеры и единомышленники по БРИКС, в том числе, уверен, и индонезийские друзья", - подчеркнул Лавров.

2025

