ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Вьетнам верит, что Россия под руководством президента Владимира Путина станет великой, будет опорой для защиты стабильности в мире, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам Льонг Кыонг на встрече с Путиным. "Разрешите от имени партии и государства Вьетнама поздравить вас с такими большими достижениями, которых Россия достигла за прошедшее время. Вы преодолели много трудностей. Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой. И Россия станет такой опорой для того, чтобы защищать мир, чтобы защищать правосудие и стабильность. Мы верим и мы желаем вам успехов", - сказал Льонг Кыонг на встрече с президентом РФ.
14:19 03.09.2025
 
Президент Вьетнама заявил, что Россия станет опорой для защиты стабильности

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Вьетнам верит, что Россия под руководством президента Владимира Путина станет великой, будет опорой для защиты стабильности в мире, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам Льонг Кыонг на встрече с Путиным.
"Разрешите от имени партии и государства Вьетнама поздравить вас с такими большими достижениями, которых Россия достигла за прошедшее время. Вы преодолели много трудностей. Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой. И Россия станет такой опорой для того, чтобы защищать мир, чтобы защищать правосудие и стабильность. Мы верим и мы желаем вам успехов", - сказал Льонг Кыонг на встрече с президентом РФ.
