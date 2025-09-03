https://1prime.ru/20250903/sanktsii-861706521.html

Британия ввела санкции против "Движения первых" и "Волонтеров победы"

Британия ввела санкции против "Движения первых" и "Волонтеров победы" - 03.09.2025, ПРАЙМ

Британия ввела санкции против "Движения первых" и "Волонтеров победы"

Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", следует... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T13:01+0300

2025-09-03T13:01+0300

2025-09-03T13:01+0300

экономика

общество

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg

ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", следует из документа, опубликованного британским минфином. Также в санкционный список внесен руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров. Всего под санкции попало 8 физлиц, трое из них за якобы участие в "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины".

https://1prime.ru/20250903/smi-861685476.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , великобритания