Британия ввела санкции против "Движения первых" и "Волонтеров победы"

2025-09-03T13:01+0300
2025-09-03T13:01+0300
2025-09-03T13:01+0300
экономика
общество
великобритания
ЛОНДОН, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", следует из документа, опубликованного британским минфином. Также в санкционный список внесен руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров. Всего под санкции попало 8 физлиц, трое из них за якобы участие в "депортации детей с Украины" и участие в "дестабилизации Украины".
