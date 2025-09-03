Ученые назвали симптомы внезапной остановки сердца у молодежи

https://1prime.ru/20250903/serdtse-861716786.html
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ученые из Гетеборгского университета в Швеции перечислили симптомы, которые появляются незадолго до внезапной остановки сердца у молодых людей. Подробности исследования опубликованы в журнале News Medical. В рамках исследования, в котором рассматривались 903 случая внезапной сердечной смерти в Швеции в период с 2000 по 2010 год, учитывались данные как детей от одного года до 18 лет, так и молодежи в возрасте до 36 лет. "Учёные установили, что 22% случаев гибели вызваны синдромом внезапной аритмической смерти (SADS). Почти две трети случаев SADS (64%) пришлось на мужчин, средний возраст которых составлял 23 года", — сообщили эксперты. Согласно данным исследования, молодые люди перед внезапной остановкой сердца часто страдают от обмороков, судорог, высокой температуры, рвоты и учащенного пульса. Исследователи также подчеркнули, что почти треть пациентов, которые скончались от SADS, обращались за медицинской помощью на протяжении полугода до трагического исхода. Ранее в августе врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала отечность ног, боли в сердце при физической активности и давление за грудиной предвестниками сердечного приступа. Она также отметила, что если боли в области сердца беспокоят человека даже в состоянии покоя, это считается "запущенным случаем". Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен 22 августа рассказала РИА Новости о полезных свойствах арбуза для сердца. Она отметила, что арбуз, благодаря высокому содержанию ликопина, может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и защищать кожу от повреждений ультрафиолетом изнутри.
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ученые из Гетеборгского университета в Швеции перечислили симптомы, которые появляются незадолго до внезапной остановки сердца у молодых людей. Подробности исследования опубликованы в журнале News Medical.
В рамках исследования, в котором рассматривались 903 случая внезапной сердечной смерти в Швеции в период с 2000 по 2010 год, учитывались данные как детей от одного года до 18 лет, так и молодежи в возрасте до 36 лет.
"Учёные установили, что 22% случаев гибели вызваны синдромом внезапной аритмической смерти (SADS). Почти две трети случаев SADS (64%) пришлось на мужчин, средний возраст которых составлял 23 года", — сообщили эксперты.
Согласно данным исследования, молодые люди перед внезапной остановкой сердца часто страдают от обмороков, судорог, высокой температуры, рвоты и учащенного пульса.
Исследователи также подчеркнули, что почти треть пациентов, которые скончались от SADS, обращались за медицинской помощью на протяжении полугода до трагического исхода.
Ранее в августе врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала отечность ног, боли в сердце при физической активности и давление за грудиной предвестниками сердечного приступа. Она также отметила, что если боли в области сердца беспокоят человека даже в состоянии покоя, это считается "запущенным случаем".
Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области
Зарема Тен 22 августа рассказала РИА Новости о полезных свойствах арбуза для сердца. Она отметила, что арбуз, благодаря высокому содержанию ликопина, может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и защищать кожу от повреждений ультрафиолетом изнутри.
