Замглавы Минвостока призвал нарастить турпоток на Дальний Восток в три раза

2025-09-03T11:55+0300

экономика

туризм

бизнес

дальний восток

арктика

владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Турпоток на Дальний Восток, в целом, и круизный туризм, в частности, необходимо увеличить до 2030 года примерно в три раза, сообщил секретарь – заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский. "До 2030 года нам нужно увеличить турпоток на Дальнем Востоке и увеличить круизный туризм на Дальнем Востоке практически в три раза", - сказал он в ходе сессии "Круизный туризм Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме-2025. Для этого, по его словам, необходимо создавать все условия, чтобы, во-первых, справиться с таким большим количеством туристов, во-вторых, чтобы турист, вернувшийся из путешествия по Дальнему Востоку, рассказал, как здесь замечательно. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

