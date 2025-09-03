Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ВЭФ представили макет аэровокзального комплекса Благовещенска - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/vef-861677085.html
На ВЭФ представили макет аэровокзального комплекса Благовещенска
На ВЭФ представили макет аэровокзального комплекса Благовещенска - 03.09.2025, ПРАЙМ
На ВЭФ представили макет аэровокзального комплекса Благовещенска
Макет аэровокзального комплекса Благовещенска, который должен быть открыт к концу этого года после масштабной реконструкции, представлен на стенде министерства... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T02:20+0300
2025-09-03T02:20+0300
бизнес
экономика
благовещенск
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861677085.jpg?1756855227
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Макет аэровокзального комплекса Благовещенска, который должен быть открыт к концу этого года после масштабной реконструкции, представлен на стенде министерства транспорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. На стенде представлен макет, где можно рассмотреть аэровокзальный комплекс в деталях - пассажирский терминал, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, зеленую зону и многое другое. Новый терминал аэропорта Благовещенска, как ожидается, откроется уже в декабре - к миллионному пассажиру воздушной гавани за этот год. Работы по строительству нового аэровокзального комплекса в Благовещенске начались в 2023 году. На сегодняшний день завершен монтаж металлоконструкций здания и 3 тысяч квадратных метров стеновых сэндвич-панелей, ведется монтаж фасадных и витражных конструкций. Внутри здания проводятся работы по возведению перегородок и инженерных систем. Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, то в 2024 году достиг 928 тысяч. В этом году ожидается больше 1 миллиона пассажиров. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
благовещенск
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, благовещенск, владивосток
Бизнес, Экономика, Благовещенск, Владивосток
02:20 03.09.2025
 
На ВЭФ представили макет аэровокзального комплекса Благовещенска

На ВЭФ представили макет аэровокзального комплекса Благовещенска

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Макет аэровокзального комплекса Благовещенска, который должен быть открыт к концу этого года после масштабной реконструкции, представлен на стенде министерства транспорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде представлен макет, где можно рассмотреть аэровокзальный комплекс в деталях - пассажирский терминал, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, зеленую зону и многое другое.
Новый терминал аэропорта Благовещенска, как ожидается, откроется уже в декабре - к миллионному пассажиру воздушной гавани за этот год.
Работы по строительству нового аэровокзального комплекса в Благовещенске начались в 2023 году. На сегодняшний день завершен монтаж металлоконструкций здания и 3 тысяч квадратных метров стеновых сэндвич-панелей, ведется монтаж фасадных и витражных конструкций. Внутри здания проводятся работы по возведению перегородок и инженерных систем.
Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, то в 2024 году достиг 928 тысяч. В этом году ожидается больше 1 миллиона пассажиров.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесБлаговещенскВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала