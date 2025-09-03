https://1prime.ru/20250903/vef-861677085.html

На ВЭФ представили макет аэровокзального комплекса Благовещенска

На ВЭФ представили макет аэровокзального комплекса Благовещенска

2025-09-03

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Макет аэровокзального комплекса Благовещенска, который должен быть открыт к концу этого года после масштабной реконструкции, представлен на стенде министерства транспорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. На стенде представлен макет, где можно рассмотреть аэровокзальный комплекс в деталях - пассажирский терминал, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, зеленую зону и многое другое. Новый терминал аэропорта Благовещенска, как ожидается, откроется уже в декабре - к миллионному пассажиру воздушной гавани за этот год. Работы по строительству нового аэровокзального комплекса в Благовещенске начались в 2023 году. На сегодняшний день завершен монтаж металлоконструкций здания и 3 тысяч квадратных метров стеновых сэндвич-панелей, ведется монтаж фасадных и витражных конструкций. Внутри здания проводятся работы по возведению перегородок и инженерных систем. Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, то в 2024 году достиг 928 тысяч. В этом году ожидается больше 1 миллиона пассажиров. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

