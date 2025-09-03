Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Вьетнама рассказал о братских отношениях с Россией
Политика
Президент Вьетнама рассказал о братских отношениях с Россией
2025-09-03T14:19+0300
2025-09-03T14:19+0300
политика
россия
мировая экономика
вьетнам
рф
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую стране в прошлом оказал СССР, а сейчас - Россия, между государствами установлены братские отношения, заявил президент Вьетнама Лыонг Кыонг. "Каждый житель Вьетнама дорожит той большой добросердечной помощью, которую нам оказывал Советский Союз и Россия раньше, когда мы боролись за свою свободу, и в настоящее время, когда мы строим свою страну", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил вьетнамский лидер, между двумя странами налажены братские отношения, проверенные годами. "Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, которые проверены уже много лет", - подчеркнул он.
россия, мировая экономика, вьетнам, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, РФ, Владимир Путин
14:19 03.09.2025
 
Президент Вьетнама рассказал о братских отношениях с Россией

Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую стране в прошлом оказал СССР, а сейчас - Россия, между государствами установлены братские отношения, заявил президент Вьетнама Лыонг Кыонг.
"Каждый житель Вьетнама дорожит той большой добросердечной помощью, которую нам оказывал Советский Союз и Россия раньше, когда мы боролись за свою свободу, и в настоящее время, когда мы строим свою страну", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил вьетнамский лидер, между двумя странами налажены братские отношения, проверенные годами.
"Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, которые проверены уже много лет", - подчеркнул он.
Политика РОССИЯ Мировая экономика ВЬЕТНАМ РФ Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала