Президент Вьетнама рассказал о братских отношениях с Россией
Президент Вьетнама рассказал о братских отношениях с Россией
2025-09-03T14:19+0300
ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую стране в прошлом оказал СССР, а сейчас - Россия, между государствами установлены братские отношения, заявил президент Вьетнама Лыонг Кыонг. "Каждый житель Вьетнама дорожит той большой добросердечной помощью, которую нам оказывал Советский Союз и Россия раньше, когда мы боролись за свою свободу, и в настоящее время, когда мы строим свою страну", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил вьетнамский лидер, между двумя странами налажены братские отношения, проверенные годами. "Мы последовательно придаем большое значение традиционно дружественным отношениям с Россией, это братские отношения, которые проверены уже много лет", - подчеркнул он.
