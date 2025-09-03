Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ рассказал о росте числа клиентов-представителей СМБ на Дальнем Востоке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/vtb-861685113.html
ВТБ рассказал о росте числа клиентов-представителей СМБ на Дальнем Востоке
ВТБ рассказал о росте числа клиентов-представителей СМБ на Дальнем Востоке - 03.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ рассказал о росте числа клиентов-представителей СМБ на Дальнем Востоке
Количество клиентов-представителей среднего и малого бизнеса (СМБ) в ВТБ на Дальнем Востоке достигло 95 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости в рамках... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T08:34+0300
2025-09-03T08:34+0300
экономика
бизнес
финансы
россия
дальний восток
владивосток
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Количество клиентов-представителей среднего и малого бизнеса (СМБ) в ВТБ на Дальнем Востоке достигло 95 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума член правления ВТБ Руслан Еременко. "Это очень большое направление нашей работы. В ДФО у нас сейчас около 95 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. Мы активно работаем на Дальнем Востоке, поддерживаем региональные предпринимательские инициативы, участвуем во всех приоритетных программах господдержки", - сказал он. Еременко отметил, что речь идет не только о финансировании, но и о комплексном содействии малому и среднему бизнесу. "В частности, банк вовлечен в реализацию инфраструктурных программ. Для Дальнего Востока они имеют принципиальное значение. Развитие инфраструктуры региона - стратегическое направление для государства… Отражением этого является динамика роста кредитного портфеля компаний, реализующих проекты в сфере инфраструктуры в сегменте СМБ на Дальнем Востоке, который с начала года вырос на 30%", - сообщил он. "Другой пример - рыбная отрасль. Здесь тоже рост: по итогам полугодия выдачи выросли в 1,5 раза. На ДФО приходится порядка 80% всего кредитного портфеля предприятий рыбной отрасли. Для Дальнего Востока это тема номер один… На предприятия промышленности приходится 15% кредитного портфеля ВТБ по СМБ в ДФО", - подытожил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250902/vtb-861623630.html
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed4a09838ed9654b90dbcdf3cacdc938.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, дальний восток, владивосток, втб
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, ВТБ
08:34 03.09.2025
 
ВТБ рассказал о росте числа клиентов-представителей СМБ на Дальнем Востоке

ВТБ: число клиентов-представителей малого и среднего бизнеса достигло 95 тысяч

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Количество клиентов-представителей среднего и малого бизнеса (СМБ) в ВТБ на Дальнем Востоке достигло 95 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума член правления ВТБ Руслан Еременко.
"Это очень большое направление нашей работы. В ДФО у нас сейчас около 95 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. Мы активно работаем на Дальнем Востоке, поддерживаем региональные предпринимательские инициативы, участвуем во всех приоритетных программах господдержки", - сказал он.
Еременко отметил, что речь идет не только о финансировании, но и о комплексном содействии малому и среднему бизнесу.
"В частности, банк вовлечен в реализацию инфраструктурных программ. Для Дальнего Востока они имеют принципиальное значение. Развитие инфраструктуры региона - стратегическое направление для государства… Отражением этого является динамика роста кредитного портфеля компаний, реализующих проекты в сфере инфраструктуры в сегменте СМБ на Дальнем Востоке, который с начала года вырос на 30%", - сообщил он.
"Другой пример - рыбная отрасль. Здесь тоже рост: по итогам полугодия выдачи выросли в 1,5 раза. На ДФО приходится порядка 80% всего кредитного портфеля предприятий рыбной отрасли. Для Дальнего Востока это тема номер один… На предприятия промышленности приходится 15% кредитного портфеля ВТБ по СМБ в ДФО", - подытожил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России"
Вчера, 08:08
 
ЭкономикаБизнесФинансыРОССИЯДальний ВостокВладивостокВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала