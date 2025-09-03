https://1prime.ru/20250903/vtb-861685113.html
ВТБ рассказал о росте числа клиентов-представителей СМБ на Дальнем Востоке
2025-09-03T08:34+0300
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Количество клиентов-представителей среднего и малого бизнеса (СМБ) в ВТБ на Дальнем Востоке достигло 95 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума член правления ВТБ Руслан Еременко. "Это очень большое направление нашей работы. В ДФО у нас сейчас около 95 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. Мы активно работаем на Дальнем Востоке, поддерживаем региональные предпринимательские инициативы, участвуем во всех приоритетных программах господдержки", - сказал он. Еременко отметил, что речь идет не только о финансировании, но и о комплексном содействии малому и среднему бизнесу. "В частности, банк вовлечен в реализацию инфраструктурных программ. Для Дальнего Востока они имеют принципиальное значение. Развитие инфраструктуры региона - стратегическое направление для государства… Отражением этого является динамика роста кредитного портфеля компаний, реализующих проекты в сфере инфраструктуры в сегменте СМБ на Дальнем Востоке, который с начала года вырос на 30%", - сообщил он. "Другой пример - рыбная отрасль. Здесь тоже рост: по итогам полугодия выдачи выросли в 1,5 раза. На ДФО приходится порядка 80% всего кредитного портфеля предприятий рыбной отрасли. Для Дальнего Востока это тема номер один… На предприятия промышленности приходится 15% кредитного портфеля ВТБ по СМБ в ДФО", - подытожил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
