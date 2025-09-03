https://1prime.ru/20250903/zakharova--861683959.html
Захарова не исключила, что ударами ВСУ по "Дружбе" управлял Запад
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ не исключила версию прямого управления государствами Запада ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба". "Если вы подразумеваете прямое управление, эту версию нельзя исключать. Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, - да", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос
