Захарова не исключила, что ударами ВСУ по "Дружбе" управлял Запад - 03.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Захарова не исключила, что ударами ВСУ по "Дружбе" управлял Запад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ не исключила версию прямого управления государствами Запада ударами ВСУ по... | 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ не исключила версию прямого управления государствами Запада ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба". "Если вы подразумеваете прямое управление, эту версию нельзя исключать. Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, - да", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос
нефть, запад, мария захарова, мид рф, всу
Политика, Нефть, ЗАПАД, Мария Захарова, МИД РФ, ВСУ
08:09 03.09.2025
 
Захарова не исключила, что ударами ВСУ по "Дружбе" управлял Запад

Захарова не исключила прямой управления Западом ударами по нефтепроводу "Дружба"

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ не исключила версию прямого управления государствами Запада ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба".
"Если вы подразумеваете прямое управление, эту версию нельзя исключать. Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, - да", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В Венгрии заявили о подготовке Украины к новому удару по "Дружбе"
1 сентября, 23:31
 
ПолитикаНефтьЗАПАДМария ЗахароваМИД РФВСУ
 
 
