Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить Россию
Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить Россию - 03.09.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T11:57+0300
2025-09-03T11:57+0300
2025-09-03T11:57+0300
экономика
россия
общество
германия
фридрих мерц
мария захарова
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию. "Истощилка не выросла, хер Мерц", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал экономически истощить Россию.
