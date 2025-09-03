Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить Россию
Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию. | 03.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
общество
германия
фридрих мерц
мария захарова
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию. "Истощилка не выросла, хер Мерц", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал экономически истощить Россию.
россия, общество , германия, фридрих мерц, мария захарова
Экономика, РОССИЯ, Общество , ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Мария Захарова
Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить Россию

Захарова ответила на призывы канцлера ФРГ Мерца экономически истощить Россию

© РИА Новости . Григорий Сысоев
М. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию.
"Истощилка не выросла, хер Мерц", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал экономически истощить Россию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в КНР
